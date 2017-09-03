盼活化老戲院 花蓮瑞舞丹大戲院第4代：好想中樂透

2017-09-03 22:24

〔記者花孟璟／花蓮報導〕「那一天，阿公告訴我，戲院要關門了」，那是1989年的春節，花蓮最南邊的富里鄉瑞舞丹大戲院，最後一場夜場電影《黑道情》播映完畢，戲院負責人陳金煥牽著孫子陳威僑的手走下樓梯、關上戲院大門，老戲院從此閒置25年。

39歲陳威僑說，當時小學5年級的他，不懂戲院「關門、不做了」是什麼意思，只是從那一晚歇業後，老戲院從此閒置長達25年。2014年前陳威僑回家，發現老戲院依舊完好「凍齡」，老建築及戲院內部都還保持「最後一夜」的模樣，他說，最感謝的就是2位叔叔陳享榮、陳灶榮，他們多年來在老戲院旁，分別經營雜貨店、碾米廠。他說「若不是叔叔們固定在照顧老房子，戲院不會保存這麼好」。

陳威僑是瑞舞丹戲院的第4代，2014年10月25日起，瑞舞丹大戲院的門再度打開，歡迎愛電影的人進來。在高雄當平凡上班族的他，懷抱對老戲院的一份感情，他在臉書建立「瑞舞丹戲院」粉絲頁，每月從高雄回富里一天「放電影」，免票入場，並接受各單位的播映活動預約，臉書會公告各次播映活動日期。

比如電影《太陽的孩子》首映會就在瑞舞丹舉辦，前天也舉辦「花東彩虹嘉年華」，播映紀錄片《跨性別夏威夷》，今天則是華山基金會預約舉辦老人聯誼活動。陳威僑認為，戲院是他的家，而這個家最特別的是有一個「超級大客廳」，認識的、不認識的朋友都可以來坐坐。

走進瑞舞丹戲院，就像坐上時光機，放映廳位於2樓，規劃得有如歌劇院，挑高劇院2樓座位可容480人、樓中樓的3樓約200人，50年前打造的檜木座椅、舞台及木造屋頂都還完好如初，有如被「時光封印」。陳威僑說，他聽長輩提及，曾同時有1000名觀眾入場，走道都坐滿了。

陳威僑說，在沒有電視機的年代，全台有860多間戲院，瑞舞丹大戲院是他曾祖父陳友德興建，1962年開始營業，之後第2代陳金煥接手。他說，早期戲院播放台語電影之外，最受歡迎的是歌仔戲班，可連演半個月甚至1個月，也曾有馬戲團表演，且舞台還可吊鋼絲，聲光效果十足。

此外，戲院也是早年富里鄉內最大的室內集會場所，兩蔣過世時，政府規定每個鄉鎮都要設置追思靈堂，富里鄉就佈置在瑞舞丹戲院內；然而，戲院至後期不堪虧損，終於在1989年歇業。

陳威僑說，他7歲以前住在戲院樓下，之後才跟著爸爸到台南高雄唸書。陳威僑記憶中最久遠的畫面，他坐著學步車在2樓票亭前跑來跑去，阿嬤一邊照顧他，一邊坐在票口負責收票根；當電影、表演開始，阿嬤怕他被偷抱走，禁止他獨自進去黑壓壓的戲院，他只能隔著票口遮光的布幕，聽見裡頭傳來觀眾的笑聲。

陳威僑說，等他再大一些，2樓欄杆前就是他的「VIP座」，他還常被後排觀眾罵「你擋到我了」。「看電影」這件事，對多數長輩來說是奢侈享受，對他來說卻是再自然不過，「電影院好比自己家的客廳」。

配合華山基金會舉辦的老人戲院跑趴活動，陳威僑今天特地回富里鄉，播完電影之後他收拾器材，看著空曠的播映廳，感嘆「沒有觀眾的戲院，令人感到寂寥」。他說，許多人建議「開民宿、改成餐廳」，但他想維持戲院最古早的面貌，因為「這裡是家，是他成長的地方」。

他說，戲院歇業後要重新營業不容易，木造戲院「光是消防安檢就通不過」，售票收入也是一大問題，當中最最困難的是，所有事情只有他一人單打獨鬥，如何活化他還在思考。

他吐露，對戲院有一份期待，但百廢待舉、萬事起頭難，所以「他每一期彩券都有買」，他希望有一天「老天賞他一個機會、給老戲院一個機會」。