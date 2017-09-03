獨居阿公阿嬤配對聯誼 阿嬤太主動阿公驚呆了

林阿嬤主動獻上愛的抱抱，田阿公笑得好靦腆。（記者花孟璟攝）

2017-09-03 21:31

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮富里鄉有55年歷史的瑞舞丹大戲院，今天有18位平均年齡超過70歲的阿公阿嬤盛裝帶著玫瑰花來看電影，他們都是華山基金會關懷的獨居老人，由於多位獨居長輩喪偶，社工們突發奇想替阿公阿嬤辦配對聯誼，才有這場「告別孤單！懷舊戲院趴」。

幾十年不曾到戲院看戲，長輩們既開心又期待，配對聯誼上，先抵達的阿公化身「黑狗兄」，穿得漂漂亮亮來看戲，阿公「1人手上拉一條紅線」等候變身「黑貓姐」的阿嬤們出現，手上的玫瑰則是配對成功要送給阿嬤的。

沒想到阿嬤們到場後，個個都超級主動，還有阿嬤說「1個阿公不夠、要2個」，把阿公們都驚呆了！已喪偶多年、來自光復鄉太巴塱部落的阿美族72歲林阿嬤，看到同部落的82歲田阿公，不但主動拉阿公手上的紅線，她還自爆：「50年前就暗戀他了」，還說「他當年不愛我，愛另一個高高的小姐」，阿嬤還用閩南語開阿公的玩笑：「伊就系娶毋對人」！

田阿公雖然也已喪偶，面對阿嬤主動示愛、主動送上「愛的抱抱」，阿公羞得說不出話，只是靦腆地笑，當場讓所有阿公阿嬤笑到「凍美條」。

另一對楊阿公、林阿嬤是夫妻檔一起來看電影，牽紅線時，楊很怕老婆拉到別人的紅線，自己先跳出來拉住太太，還當場給她親下去、送上玫瑰花，讓阿嬤好開心「我們很久沒有這樣了」。

聯誼配對完成後，阿公阿嬤手牽手進戲院看瓊瑤電影「我是一片雲」，看秦漢、秦祥林繞著林青霞轉！71歲黃塩妹阿嬤說，以前最愛到戲院看歌仔戲、歌舞團表演，歌仔戲一演就連續演出半個月、一個月，因為沒錢每天去看戲，又很想知道接下來劇情到哪裡，所以每天河邊洗衣服時，就會特別追著有去的人要她講劇情，就跟現在年輕人追韓劇一樣！

華山基金會表示，花蓮共有988位獨居長輩接受基金會關懷，除了有社工訪視、原床泡澡、陪伴就醫等服務之外，也不定期舉辦歌唱比賽、郊遊等活動，鼓勵老人多參加社交活動，促進長輩社會參與、減緩退化，也歡迎民眾愛心捐贈。

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