社區助老缺菜錢 熱心網友買2000個愛心芋粿

2017-09-03 21:41

〔記者陳建志／台中報導〕大里區立德社區發展協會今年7月成立社區關懷照顧據點，每週3天供餐並送便當給獨居或行動不便的長輩，不少民眾得知主動送米、送菜，為了讓物資充分運用，並籌措據點買菜錢，上網義賣「愛心芋粿」，網友得知熱情訂購2000多個，今天20多位社區志工，清晨5點多就到據點削芋頭、備料，蒸出一籠一籠香噴噴的芋粿，幫社區籌到4萬多塊的菜錢。

大里立德社區發展協會理事長江和樹表示，為了讓十九甲的社區長輩走出家門延緩老化，今年7月成立社區關懷照顧據點，每週的2、4、6上午9點到12點，在活動中心安排健康促進等活動讓長輩同樂，中午除現場供餐，還送出5、60個便當給十九甲低收、行動不便的長輩，讓他們也能吃到熱騰騰的午餐。

江和樹表示，許多民眾得知社區據點有供餐，都主動捐米、捐油、捐菜，不過因每天所需的菜量不少，為了將民眾捐贈數量較多的白米有效運用，社區志工討論後決定做成芋粿義賣籌措菜錢，沒想到在臉書社團《大里人聊天室》貼出訊息後，網友熱烈響應，共接到2000多個芋粿的訂單。

為了將民眾訂購的「愛心芋粿」準時送出，昨天社區媽媽就先開始備料，今天清晨5點多，20多位社區志工陸續到據點報到，大家分頭削芋頭、切塊，並將碾好的米和芋頭、絞肉、紅蔥頭攪拌後，做成一塊塊的芋粿，並放進蒸籠蒸熟，現場瀰漫濃濃的芋粿香。

今年70歲的陳秋英，是製作草仔粿、芋粿的高手，得知社區據點想做芋粿義賣，不藏私提供配料比例，今天說可以跟大家一起完成一件有意義的事覺得很開心；關懷照顧據點志工隊長陳月芸今天在據點忙進忙出，雖然流了滿身汗但還是滿臉笑容說一點都不會累，也邀請十九甲的長輩都能參與據點活動。

今天中午過後，訂購的網友陸續來取貨，一位住在大里大智路的鄧姓女網友說，自己本來就喜歡吃芋粿，得知買芋粿還可協助社區籌菜錢覺得很有意義馬上下單，特別騎機車過來取貨。

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