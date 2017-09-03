瑪娃遠離明降雨趨緩 想迎來秋天還要再等等

隨著瑪娃颱風進入中國後強度減弱，台灣附近水氣逐漸減少。（資料照，記者方賓照攝）

2017-09-03 21:36

〔即時新聞／綜合報導〕今（3）日下午2點瑪娃颱風中心位置距離鵝鑾鼻西方約400公里的海面上，緩慢以西北的方向往華南沿海接近，預計晚上至深夜將從中國廣東一帶登入；明（4）日隨著此颱風進入中國後強度減弱，台灣附近水氣逐漸減少。

據《中央氣象局》預報，降雨方面，因瑪娃颱風逐漸遠離，明僅迎風面的南部沿海地區仍有局部短暫陣雨，其他地區則以上午多雲透光、午後有雷陣雨的天氣型態為主，午後降雨的範圍廣，其中山區雨勢較明顯，建議大家外出攜帶雨具備用。

溫度方面，西半部及東北部高溫約33、34度，花東高溫31、32度。

據《天氣風險》指出，瑪娃即將在廣東汕尾登陸，並提醒雖降雨會比前一日緩和不少，因為大氣環境仍不穩定，午後在全台山區都有發生雷陣雨的機會；目前雖因雨氣溫下降較微涼爽，但下周隨偏南風增強，氣溫有機會再回升到34至35左右。

雖然目前已來到9月，但台灣上空太平洋高壓勢力仍強盛，鋒面及冷空氣5天內都還不會影響台灣，要轉變成東北季風型態的天氣還要再等等。

第15號颱風珊瑚於清晨強度已減弱為輕度颱風，下午2時中心位置在日本東京東北東方約1320公里，持續朝北北東方向移動，逐漸遠離日本地區。

空氣品質方面，明全台各地及離島為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。