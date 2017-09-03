2本老相簿 吳坤霖找回「醉仙閣」的家族歷史

2017-09-03 21:37

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市「醉仙閣」是日治時期府城販售本島人料理的三大酒樓之一，後代吳坤霖直到5年前才靠著2本外祖父留下的老相簿，將家族的歷史重新與「醉仙閣」連上線。

36歲的吳坤霖目前在台南市東區經營洋菓子店，店名就是外曾祖父留下的「醉仙閣」，不過，一直到30歲，媽媽和舅舅告訴他的，都是家族以前經營的另一家知名酒樓「寶美樓」，他拿著寶美樓的照片請教文史工作者想要知道家族的歷史時，才知道寶美樓的經營者根本不同姓，跟舅舅要了外祖父遺物中的2本老相簿，才知道原來祖先經營的酒樓名稱應該是「醉仙閣」。

吳坤霖說，日治時期外祖父擔任巡查，酒樓生意都是家人在管理，經歷過政權更換、白色恐怖時代，外祖父不喜歡提及日治時期的事，因此媽媽和舅舅從小到大都誤以為家族經營的酒漊是寶美樓。當時他找到多張有「醉仙閣」招牌的老照片，再以醉仙閣的三個字去問文史工作者、找報紙，才慢慢了拼湊出醉仙閣的歷史。

醉仙閣前身為「醉仙樓」的支店，1913年開業，1930年遷移到今成功路上，1932年再搬到今中正路與西門路口。

走進吳坤霖位於東區巷弄內的「醉仙閣」，牆上懸掛不同時期的醉仙閣照片，還有當時有關醉仙閣的報導，當時「三六九小報」還有專欄介紹酒樓的藝妓，希望讓更多人認識醉仙閣的歷史。

這一段尋找家族歷史的過程也讓吳坤霖發現，原來「日治時期」的生活及城市發展這麼豐富精彩，不是像教科書上那麼空洞且生疏。