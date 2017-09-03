高市本週9場徵才活動 釋出近1500個職缺

2017-09-03 19:20

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市勞工局訓練就業中心本週辦理9場徵才，包含科技業、製造業、住宿及餐飲服務業、批發零售業及清潔保全業廠商，聯合釋出1457個工作機會。其中9月8日上午9時，在橋頭仕隆社區活動中心，邀請20家企業共襄盛舉；同一天左營就服站也將舉辦夜間徵才，歡迎民眾踴躍參加。

9月6日（三）有2場徵才。下午2時在三民就服站，「鄧師傅滷味、圓隆系統科技、日安環保工程」開出廚師、設備安裝工程師及垃圾車司機等33名職缺；下午2時30分「先鋒保全、台郡科技、台灣汎生製藥廠、旗勝科技」等6家廠商，在民權里活動中心聯合招募186名員工。

9月7日（四）也有2場徵才。下午2時「以晟聯合實業、尚興鋼鐵工業、長賡公司」，在鳳山就服站釋出31個職缺；下午2時30在楠梓區惠民里活動中心由「燁興企業、斯特樂科技、台糖量販店事業部、川湖科技」等7家廠商，提供儀電技術員、QC品保檢驗員及生鮮營業員等380個工作機會。

訓就中心9月8日（五）共辦理5場徵才，為便利北高雄民眾參與，首場上午9時至12時30分，在橋頭仕隆社區活動中心舉辦，參與廠商包含南六企業、新鼎系統、燁興企業、美廉社、福記冷凍食品、華山社福基金會、漢程汽車客運、中法興物流等，提供社工師、照顧服務員、門市儲備幹部、現場主管、工程師等超過400個工作機會，北高雄求職朋友別錯過。另外晚上6時30分，「安心食品、衛普實業、日月光半導體」在左營就服站釋出145個工作機會。想轉職的朋友可把握機會。以上徵才訊息可至訓就中心網站查詢，或洽733-0823轉408。