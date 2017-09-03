高市辦越南文化節活動 越籍移工與新住民歡慶國慶日

越南歌手表演。（記者黃建華攝）

2017-09-03 19:31

〔記者黃建華／高雄報導〕1945年9月2日，越南國父胡志明發表獨立宣言，成立越南民主共和國，因此這天為越南國慶日，為了讓越南勞工與新住民朋友歡慶同樂，高雄市政府勞工局今（3）日於勞工局大禮堂舉辦「越南文化節活動」，除了有知名越南歌手表演歌舞，還有越南傳統服飾展示、越南傳統小吃品嘗等，總計約吸引1200人到場同樂。

高雄市政府楊明州秘書長致詞表示，高雄市的越南籍移工人數已超越1萬5000人，多從事傳統製造業及養護機構看護工等工作，期望透過越南文化節活動，可讓越籍移工與新住民朋友們慶祝國慶日，也讓市民朋友更了解越南傳統文化。

勞工局局長鄭素玲說，今年勞工局也首度舉辦僱用外籍移工的優良事業單位評選，包括「長益螺絲、日月光半導體、台灣恩智浦半導體、穎崴科技、金采精密鑄造」等8家優良事業單位，也於現場頒獎表揚，希望更多雇主給予移工優質的工作權益及生活環境。

活動還有高雄市越南同鄉會展示越南傳統服飾、工藝品，並提供越南傳統美食供民眾參觀品嘗；也特別邀請越南昇龍舞蹈音樂劇院的多名藝人演出，包括越南語翻唱歌曲「甜蜜蜜」，以及多首越南代表歌曲與傳統舞蹈；節目中也穿插摸彩活動，最大獎包括5張臺灣-越南來回機票，令現場氣氛嗨翻天。