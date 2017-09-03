合歡山自行車活動接力登場 員警：會操翻！

每年9月起合歡山大型自行車活動接力登場，有網友質疑太頻繁，影響山區省道交通及產業運輸。（記者佟振國攝）

2017-09-03 19:26

〔記者佟振國／南投報導〕時序入秋，進入高山休閒活動旺季，9月初至10月中旬合歡山即有4場大型自行車活動登場，規模由600人至3000人不等，多半在週休假日舉行，有網友質疑活動太頻繁，影響高山交通及產業運輸，更有員警私下抱怨會「操到翻」，盼道路主管機關能有效控管。

仁愛分局統計，本月起至10月中旬陸續有4場自行車活動，包括9日「第9屆武嶺盃自行車賽」、16至17日「雙進武嶺」、10月1日「永不放棄武嶺自行車活動」、10月20日2017台灣自行車節「台灣自行車登山王挑戰賽」，起點分別設在埔里、花蓮，終點都在合歡山武嶺，須使用台14線、台14甲線、台8線省道，估計每場參與人數從600人至3000人不等。

至於9月10日有規模2000人的「拜訪日月潭」自行車活動，由中興新村到日月潭，9月17日首度登台的「環法單站業餘挑戰賽」，也會經過台21線埔里、國姓路段，因此整個9月假日大埔里地區的主要公路自行車活動可說是熱鬧滾滾。

網友則在臉書「合歡山玩雪團」貼文，提醒9、10月假日要上合歡山的同好最好避開活動時間，以免塞車敗興而歸，有人質疑大型活動太頻繁，勢必造成清境農場至合歡山之間交通大打結，也有員警私下抱怨，每場活動都要交通管制疏導措施，大約都要動用2、30名警力，真的會被「操到翻」，希望主管機關及主辦單位有效控管活動場數及人數。

公路總局埔里工務段表示，省道舉辦活動須事前申請，包括國際性、全國性賽事也應比照辦理，相關計畫、疏導措施送上級審核，主辦單位必須支援必要的工作人員、志工等，也會考量當時路況，是否有災害等問題影響安全，並非照單全收，若未申請即舉辦活動，可依公路法開罰。