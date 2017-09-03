創意台中進霧峰 光復新村變美麗

2017-09-03 18:51

〔記者陳建志／霧峰報導〕市府文化局今年的「創意台中」在霧峰光復新村舉辦，並以「走進花園城市」為策展主題，在知名設計師陳永基策劃下，結合李明道、周育潤、林彥良、藍米克等人作品，在光復新村各角落創作充氣小狗、火鶴花等裝置藝術，今天舉行啟動儀式，展期將持續到本月17日，歡迎大家一起走進光復新村，感受不一樣的花園城市。

「創意台中」今年在霧峰光復新村舉辦，副市長林依瑩今天參與啟動儀式時表示，光復新村是市府推動青創發展非常成功的據點，在此舉辦更有意義，此活動是2018花博的預演場，展期一直到9月17日，歡迎大家走訪光復新村打卡按讚，並邀請親友一起感受不一樣的花園城市。

市府文化局王志誠局長則說，「創意台中」去年及前年連續在清水眷村文化園區舉辦，融合創意、工藝與眷村氛圍獲得好評，今年到台灣第一座以「花園城市」概念設計的光復新村，結合明年將舉辦的花博更顯意義。

此次活動策展人陳永基設計師表示，光復新村的建築和環境有其獨特性，但色彩略顯單調，因此這次規劃一些較亮眼的色彩，希望讓整個環境變活潑。

文化局表示，此次由設計師李明道以鐵板重疊設計「金剛在光復新村戀愛了」作品；周育潤則創作「火鶴」藝術裝置，如愛心型的花瓣形狀，加上紅、黃、綠等鮮豔色彩，成為遊客拍照新景點；插畫家阿蕉林彥良的「Mr.Cloudy」裝置藝術，則以充氣小狗，描述光復新村常見的遛狗人群；花藝家藍米克也創作「生生不息」作品，為光復新村注入新風貌。