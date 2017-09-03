竹北露天電影院加碼場 充滿異國風情

新竹縣竹北市露天電影院系列活動，今天下午加碼場，在文化公園舉辦新住民「舞動x藝食」嘉年華，東南亞各國新住民輪番粉墨登場演出，現場充滿異國風情。 （記者廖雪茹攝）

2017-09-03 18:31

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣竹北市露天電影院「我們的電影X誰的妝」，今天下午加碼場，特別結合新住民社團，在文化公園舉辦新住民「舞動x藝食」嘉年華，東南亞各國新住民輪番粉墨登場演出，並精心準備家鄉美食與觀眾分享，現場充滿異國風情。

竹北市露天電影院2日起一連4個週六登場，2日首場在十興國小，放映電影「名偵探柯南:純黑的惡夢」，雖然下雨，仍吸引上百人到場觀賞，現場除發送小美冰淇淋，晚上6點還有COSPLAY大賽，依電影性質不同主題，昨晚是世界偵探大賞，許多青少年也裝扮成各式各樣的電影角色或自己喜歡的人物，為露天電影院增添色彩。

為了讓大家知道竹北是一個蘊含多元文化的城市，今天下午3點起在文化公園，推出新住民「舞動x藝食」嘉年華，包括越南、印尼、泰國、菲律賓等東南亞國家婦女，穿上家鄉代表性的正式服飾，鮮艷和強烈對比的色彩，十分吸睛；現場並展示異國美食和生活市集，吸引許多民眾參觀、品嚐。

晚上6點緊接著浪漫時光星空電影院，精心安排情人雅座，邀請15對愛侶參加趣味遊戲，並將播放「樂來越愛你」。

市長何淦銘表示，後續還有3場電影活動，9日在鳳岡國小「寶貝老闆」，16日在麻園國小「你的名字」，23日在縣華停車場「復仇者聯盟2，奧創紀元」，都很適合全家觀賞，邀請觀眾一起裝扮參加。