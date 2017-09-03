貫徹新南向政策 高市舉辦東南亞影展

華媂瑪及許德輝母子獻唱歌曲。（記者黃旭磊攝）

2017-09-03 18:10

［記者黃旭磊／高雄報導］高雄市舉辦東南亞影展，連續五週播放印度、馬來西亞、泰國、越南及新加坡等五國電影，拉進民眾與當地文化距離。

「遠近之間～東南亞影展」今天（3日）於高雄市社教館首映，播放印度片「我的名字叫可汗」，吸引上百名民眾觀賞，市府教育局專門委員陳佩汝、港和國小南區新住民學習中心、高雄市外籍（南洋）姐妹關懷協會、小港區新住民關懷協會、新住民文創藝能協會、印尼姐妹會、泰國姐妹會等單位均派員到場。

影片播放前，印尼籍華媂瑪及許德輝母子上台高歌，許德輝為小港高中校慶合唱冠軍，母子合唱歌聲高亢且溫柔，贏得熱烈掌聲，而越南「越範團」也表演傳統舞蹈。

「我的名字叫可汗」描述男主角患有亞斯伯格症，母親教導「世界上只有好人和壞人的不同，沒有其他的差別」等道理，母親過世後移民美國，用努力及善良彌補先天不足，卻在911恐怖攻擊後遭遇歧視，背負恐怖份子惡名。

高雄市府曾於今年來陸續舉辦新住民春聯揮毫、歌唱比賽、親子飆戲劇等活動，12月2日也將於社教館辦理千人野餐活動，持續拉進民眾與東南亞距離。

影展於未來4週每週日下午，同時段將播映馬來西亞電影「一路有你」、泰國「撞鬼那件小事」、越南「西貢保鑣出任務」、新加坡「我們的故事Ⅰ」，歡迎民眾捧場。