北韓試爆氫彈輻射影響台灣？原能會這樣說……

今晚6:20的原能會環境輻射即時監測。（擷自原能會網站）

2017-09-03 18:30

〔記者楊綿傑／台北報導〕北韓稍早宣稱試爆氫彈成功，引發世界嚴重關注，總統蔡英文也緊急召開國安會議。此次氫彈試爆是否影響台灣，原能會表示，已經加強環境輻射監控，目前國內國內環境輻射的監測值都在正常變動範圍。

北韓今天發生地震，但後來被懷疑是核子試爆，北韓稍後有大方承認，其實是氫彈試爆成功，全球一片譁然，不僅日本嚴重抗議，南韓與台灣也召開國安會議商討因應作為。

為了釐清民眾對於北韓氫彈試爆對台灣的影響，原能會公開表示，已經立即加強環境輻射監控，而全國46處即時環境輻射監測站數值顯示，目前國內環境輻射的監測值都在正常變動範圍內，請民眾安心。

原能會也補充其他國家對於輻射偵測的狀況，包括日本原子力規制委員會（NRA）公布之輻射監測結果，截至目前為止，全日本監測站並未發現有異常之輻射劑量變化。另中國大陸環境保護部官網訊息，東北三省及山東偵測站環境輻射皆屬正常。

原能會強調，會持續監控環境輻射變化，並即時公開最新資訊讓民眾了解。民眾也可至原能會網站，了解即時環境輻射監測數值，http://www.aec.gov.tw/gammadetect.html

  • 北韓領導人金正恩視察氫彈製造。（法新社）

    北韓領導人金正恩視察氫彈製造。（法新社）

  • 韓國地震和火山監測部門主任在一幅朝鮮半島地圖上向媒體講述了北韓9月3日的地震。北韓稱其在周日的第六次核試驗中引爆了一枚氫彈。從這次地震看來，這次爆炸似乎是它迄今為止威力最大的一次爆炸。（美聯社）

    韓國地震和火山監測部門主任在一幅朝鮮半島地圖上向媒體講述了北韓9月3日的地震。北韓稱其在周日的第六次核試驗中引爆了一枚氫彈。從這次地震看來，這次爆炸似乎是它迄今為止威力最大的一次爆炸。（美聯社）

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