北韓試爆氫彈輻射影響台灣？原能會這樣說……

今晚6:20的原能會環境輻射即時監測。（擷自原能會網站）

2017-09-03 18:30

〔記者楊綿傑／台北報導〕北韓稍早宣稱試爆氫彈成功，引發世界嚴重關注，總統蔡英文也緊急召開國安會議。此次氫彈試爆是否影響台灣，原能會表示，已經加強環境輻射監控，目前國內國內環境輻射的監測值都在正常變動範圍。

北韓今天發生地震，但後來被懷疑是核子試爆，北韓稍後有大方承認，其實是氫彈試爆成功，全球一片譁然，不僅日本嚴重抗議，南韓與台灣也召開國安會議商討因應作為。

為了釐清民眾對於北韓氫彈試爆對台灣的影響，原能會公開表示，已經立即加強環境輻射監控，而全國46處即時環境輻射監測站數值顯示，目前國內環境輻射的監測值都在正常變動範圍內，請民眾安心。

原能會也補充其他國家對於輻射偵測的狀況，包括日本原子力規制委員會（NRA）公布之輻射監測結果，截至目前為止，全日本監測站並未發現有異常之輻射劑量變化。另中國大陸環境保護部官網訊息，東北三省及山東偵測站環境輻射皆屬正常。

原能會強調，會持續監控環境輻射變化，並即時公開最新資訊讓民眾了解。民眾也可至原能會網站，了解即時環境輻射監測數值，http://www.aec.gov.tw/gammadetect.html。