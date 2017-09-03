街友居住沒問題 柯文哲：去林口選手村找

2017-09-03 18:07

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市長柯文哲今天參與「2017未來大人物」活動，其中主題討論到街友議題，其中芒草心協會代表李佳庭提到，台北市的街友安置因為往往都會遇到「避鄰效應」，因此只能偷偷來，而北市官方安置地點在新北市中和，北市內根本沒有場合讓街友居住。但柯認為，場地根本不是問題，提到剛辦完世大運的林口選手村位置很多，周邊也沒有居民，要芒草心去那邊挑空間。

然而2015年台北市已經選擇不分回林口選手村，而新北市及中央已決定明年作社會住宅，因此台北市無任何產權在林口選手村。

柯文哲一開始開宗明義便說，「是實質讓名字有意義，不是名字讓實質有意義」，因此對他而言，要稱呼，「無家者」、「街友」、「遊民」或「流浪漢」，他不是很注重，「我要選用哪個名字是要看社會大眾要我選哪一個名字，對我來說根本沒有差」、「以前我是不管你們，我不管你們媒體會K我！」。而李佳庭提到，其實他們稱呼為「無家者」，但服務對象自己也都沒有那麼在意。

李佳庭分析，台北市約有500個無家者，其中接受政府安置已有170位，她也提到，社會局之前也有意興建1日型收容所，但馬上就被周邊居民抗議，甚至連協會私底下租屋，提供當女性街友收容所，被里長及里民發現後就被指責，萬華房價這麼低都是他們害的。

柯文哲卻認為，幫街友找地方住根本不是問題，市府可以在山上蓋別墅，但街友還是不會去住。而李佳庭也提到，台北市的街友收容所在中和，新北市則是在林口、萬里，但這些地區都過於偏遠，不符合街友醫療、工作需求，因此寧可繼續露宿街頭。

柯文哲突然提到，林口選手村有3400戶，北市府可以安排接駁車，但街友都不願意去，認為部分街友就是喜歡住在露天「看到星星他才高興」。李佳庭則糾正，雖然街友屬於「自願流浪」10個只有1個，柯反問「Are you sure?」，李則回「I am fxxking sure。」

李佳庭補充，許多無家者都罹癌，但如果搬到林口沒有適當的照顧資源，很多都會選擇跑回街頭。柯文哲又說，這絕對不是問題，可以跟林口長庚醫院簽約，也提到如果只是要提供空間就可以解決，又提到林口選手村空間很多，給你（芒草心）挑一挑。