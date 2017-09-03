中市身障團體中秋禮盒衝業績 目標6萬5千盒

2017-09-03 17:24

〔記者張菁雅／台中報導〕景氣冷，台中市各身心障礙機構團體推出的中秋節禮盒，目前買氣不如預期，台中市政府今天帶著身障機構團體前往大魯閣新時代購物中心設攤，並提供產品讓民眾試吃。副市長林依瑩到場為這些產品掛保證，希望今年銷售數量可以突破6萬5000盒。

再過1個月就是中秋節，台中市各身心障礙機構團體紛紛推出中秋節禮盒，包括鳳梨酥、太陽餅、手工餅乾、咖啡、手工皂等，滿足不同需求。今年整體業績目標是突破2000萬元，但據社會局統計，現在只達到600多萬元。

社會局利用購物中心的人潮，帶著13家身心障礙機構團體及庇護工場到現場設攤，直接向民眾宣傳，並由林依瑩站台代言。林依瑩表示，身障團體製造的產品已經不是只能靠愛心認購，在勞工局聘請專家指導、改進下，產品打出品牌及口碑，不僅非常好吃，包裝也很吸引人，足以與市場上其他產品競爭，希望社會大眾以行動支持身心障礙者自立，並將優質產品分享給親友，去年中秋禮盒總銷售量將近6萬3000盒，希望今年能突破6萬5000盒。

社會局指出，今年迄今已有20多家公司行號及個人認購中秋禮盒超過5萬元，期盼各機關行號及民眾也多多支持。社會局也提醒有意購買禮盒的民眾提早認購，讓身心障礙機構團體及庇護工場事先規劃製作數量。