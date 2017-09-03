台中空廚積欠工資 勞工局將開罰

台中空廚爆發財務問題，並積欠勞工工資。（記者張菁雅攝）

2017-09-03 17:01

〔記者張菁雅／台中報導〕台中空廚傳出積欠勞工薪資情事，台中市政府勞工局今天表示，8月派員前往勞動檢查，發現該公司未按期給付工資，並積欠外勞5至7月工資，而該公司去年底也曾發生延遲給付工資，勞工局將依違法次數進行裁處，並儘速安排調解會議，協助解決勞資糾紛。

台中空廚聘有22位外籍勞工，以及70多位本國勞工，勞工局日前接到勞動部1955專線通報，台中空廚積欠外勞5月至7月工資，勞工局8月10日前往該公司了解，現場協處積欠工資分兩次給付，該公司先支付每人2萬5000元工資，剩餘尚未給付工資則於8月31日給付，但業者卻未履行承諾。

另有本勞向勞工局投訴台中空廚未按期給付工資，勞工局8月21日實施勞動檢查，發現情況屬實，要求該公司儘速改善，該公司已給付工資。勞工局表示，台中空廚去年底也被查獲未按期給付工資，並於今年2月15日遭勞工局裁處2萬元，這次再被查到，該局將視嚴重情形開罰，依勞基法規定，可裁罰2萬元至100萬元。

台中空廚是在每月10日發薪水，外勞工資給付跳票後，本勞也擔心領不到8月份薪水，9月1日傍晚已向勞工局申請調解。勞工局表示，有關台中空廚工資給付爭議，將儘速安排調解會議，如該公司仍未依規定給付外籍移工工資，將依法論處。