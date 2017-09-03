活到老服務到老 103歲「人瑞鄰長」吳少蘭績優

台中市表揚績優鄰里長，感謝服務地方，強化政府服務能量。（記者蘇孟娟攝）

2017-09-03 17:11

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市北區樂英里有個「人瑞鄰長」吳少蘭，已屆103歲高齡，社區服務仍是親自出馬，包括宣導單張發放等均不假他人之手，吳少蘭老當益壯稱職地樂在服務，獲台中市績優鄰長表揚肯定。

台中市政府今日表揚中、西、東、南、北及北屯區績優里鄰長等共365人，其中高齡103歲的北區樂英里2鄰鄰長吳少蘭是全場年紀最資深的受獎人。

吳少蘭熱情有活力，20年前出任鄰長職務，稱職地與社區民眾互動或協助相關里務傳遞，始終如一的她已是台中罕見的「人瑞級鄰長」，仍積極參與社區關懷據點事務，甚至不時帶頭唱跳「小蘋果」，活力感染社區銀髮族。

陪同她受獎的社區民眾說，看到吳少蘭雖然已逾百歲，甚至比一般6、70歲的老人還有活力，往往鼓勵大家要向她看齊健康活動，向老化說不。

年事已高的吳少蘭仍耳聰目明，除每天早起運動是基本養生之道外，她更把服務當養生，鄰長往往要幫忙到各戶發放各式宣傳單張，有時家人捨不得她勞累，要幫忙發放，吳少蘭總是搶回來，堅持自己逐戶發完為止，親力親為的稱職「人瑞鄰長」倍受肯定。

至於北區錦村里長吳榮益40歲出任里長迄今已有31年餘的資歷，是表揚會場資歷最長的特優里長。

71歲的吳榮益每天用雙腳、腳踏車及摩托車在區里間走透透，與里民聲息相聞多年，鄰里大小動態幾能全面掌握，還曾二度警覺地趕到里民家中，赫然發現老人臥病在床或是跌倒，及時協助就救醫等，倍受區里好評。

台中市長林佳龍表揚優秀里鄰長強調，台中縣市合併後，幅員廣闊、城鄉差距大，要強化基層服務的能量，最感謝有里鄰長幫忙，若沒有里鄰長的協助，施政將無法下達、輿情無法上達，他深自感謝眾人的協助與付出。

逾百歲「人瑞鄰長」吳少蘭，活到老服務到老，成中市績優鄰長典範。（記者蘇孟娟攝）