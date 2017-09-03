馬路如虎口！ 6成學童覺得交通不安全

2017-09-03 16:42

〔記者楊綿傑／台北報導〕馬路如虎口，就連學童也怕怕！根據兒福聯盟調查，有高達近6成學童覺得上下學路途中充滿危險，2成5學童有差點被撞的經驗，甚至1成3學童曾經因為交通不安全造成受傷。而造成行不安全的原因，包括「用路環境不友善」、「用路習慣不安全」等，兒盟也與交通導護媽媽共同提出「S-A-F-E友善孩子上下學」的呼籲，邀請民眾一起響應。

兒盟執行秘書黃韻璇指出，在「用路環境不友善」方面，調查中發現，超過4成學童以走路方式上學，其中近5成表示有人行道被占用，近4成5反映完全沒有人行道，只能走在馬路上；就算有人行道走，也有5成曾經遇到機車行駛在人行道，其他還包括路上車速太快、車子不禮讓行人等狀況。

至於「用路習慣不安全」方面，許多是源於個人的用路習慣，甚至是父母帶頭違法，例如有超過4成父母騎機車未戴安全帽，高達6成學童搭乘汽車不繫安全帶；而自己騎腳踏車上下學的學童，近5成5學童不戴安全帽，更有3成習慣騎乘快車道，甚至戴耳機聽音樂與玩手機，顯示交通安全教育需要加強。

兒盟提出「S．A．F．E-友善孩子上下學」4大呼籲，包括「Surroundings道路環境要友善」，警政單位取締取締路霸及違規，道路規畫人行道；

「Attitude用路態度要正確」，用路人避免違停、學區減速禮讓；「Family家人接送要留意」，家長接送時應遵守交通規則並注意同車孩子的安全措施；「Education交通安全要落實」，交通安全教育除了靜態、單向傳遞的授課方式，還可搭配道具、實際上路，才能達到效果。

共同參與呼籲，同時身兼家長及導護志工隊長的李小姐指出，曾經遇過公車不顧孩子正在馬路上行進，執意右轉，雖然吹長哨阻止，但車身與自己只相差約10公分，讓孩子驚嚇不安。也遇過來接送孩子的家長，機車直接騎上人行道，志工出言制止還被兇，到處都有危險。