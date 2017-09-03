中元普度結合香米 1688斤大米龜做公益

霧峰法揚宮將中元普度和在地香米結合，打造1688台斤的大米龜，今天舉辦「搏米龜」初賽。（記者陳建志攝）

2017-09-03 16:33

〔記者陳建志／台中報導〕霧峰區香米種植面積超過600公頃，為了將傳統中元普度和在地稻米產業結合，霧峰區法揚宮今年中元普度首度舉行「搏米龜」，以霧峰在地香米製作重達1688台斤的大米龜，今天舉行初賽共有2人進入決賽，最後乞求到大米龜者，需繳納16萬8888元，其中1成將捐給弱勢、公益團體，廟方另外準備3公斤的小米龜，希望民眾祈求平安也能品嚐到霧峰好吃的香米。

霧峰四德「法揚宮」常務監事黃晨銪表示，法揚宮供奉的三官大帝已經有上百年歷史，早年是黃氏家族為了抵禦水患而供奉，因越來越多人前來祭拜，23年前由地方建廟，成為附近的信仰中心。

法揚宮主委翁良材表示，霧峰四德以種水稻為業，自己也耕種10甲的香米田，不過近年每逢稻米收割時就碰到颱風、大雨造成農民損失，因此向三官大帝祈求風調雨順收成順利，三官大帝並指示舉辦「搏米龜」活動。

今年配合中元普度首次舉辦「搏米龜」，整隻米龜重達1688台斤，全由霧峰頂級香米製作而成，今天廟方舉行初賽共有7人報名，並有5人參與擲筊，由主委翁良材代表向三官大帝擲筊，最後有2人進入中元節當天舉行的決賽。

翁良材表示，有興趣的民眾仍可報名，中元節當天決賽擲筊勝出的民眾，需繳納16萬8888元，其中1成將會捐給慈善機構、育幼院做公益，廟方也會準備大鼓陣等陣頭，盛重將大米龜送到民眾家中，另外還準備3公斤和1公斤的小米龜讓民眾「乞龜」，將宗教和在地稻米產業結合，讓更多人可以品嚐到好吃的霧峰香米。