鐵門當畫布 泰山老街注入新活力

泰山區明志路一段兩側店家鐵門成了塗鴉創作者的畫布，賦予老街區新活力。（記者李雅雯攝）

2017-09-03 16:12

〔記者李雅雯／新北報導〕新北市泰山區明志路一段兩側80多個店家響應新北市泰山藝文協會「2017鐵門彩繪」計畫，提供鐵門作為塗鴉創作者畫布，繽紛色彩、活潑逗趣圖樣增添街道新的景觀氣象，也讓老街區有第二人生的起點。

明志路是泰山區主要幹道，也是最早興起的街區，老街區有歷史意義，卻也背負老舊、年邁等標籤。泰山藝文協會構想為老街區注入新活力，在地方楓樹里長林大筆的支持下，奔走和店家一個個溝通、討論，拉了80多個店家加入「2017鐵門彩繪」計畫，由店家提供鐵門，作為街頭塗鴉者的彩繪畫布，店家不干涉創作、不參與草稿，全由創作者各自發揮。

泰山藝文協會理事長林昆山擅長水墨畫，他也是這次「2017鐵門彩繪」計畫發起人。林昆山說，藝術創作總是高高在上地懸掛在藝廊裡、展覽室中，距離一般民眾好遠，經常想的都是怎麼把藝術創作帶入社區。林昆山看著明志路一段老街區上的店家，想著要為該處帶進新活力，兩側店家的鐵門將是塗鴉創作最好的畫布。

有了構想後，泰山藝文協會和塗鴉團隊合作，由他們找來台灣各地60多位塗鴉創作者，配合店家作業時間進行創作，從9月2日開始陸續畫到10日。27歲創作者Jero說，鐵門凹凸不平的介面對於噴漆創作來說是較需克服的困難，圖樣設計完全自由，沒有任何來自店家的干涉，唯一部分是主辦單位規劃這個區塊要做粉色系，創作上就配合選用粉色系。

林昆山指出，為了做塗鴉創作又不干擾店家做生意，塗鴉創作者都是利用半夜或店家週日休息時間進行工作，如何時間搭得有效率，這倒是這次活動最大的困難；塗鴉創作者都是無償協助這次活動，「我們也很高興可以給他們一個戰場」。

泰山區長劉淑芬今天到現場欣賞已經完成的塗鴉作品，店家普遍高興鐵門新作，有的店家相當滿意鐵門作品，顧不得店面還在營業中，開心得趕緊拉下鐵門，讓眾人看看作品，直說很喜歡「新鐵門」。劉淑芬說，相當期待全條街道完成的樣子，賦予明志路一段新活力。

獲邀由台灣各地而來的塗鴉創作者，專注地在店家鐵門上作畫。（記者李雅雯攝）

泰山區明志路一段兩側店家響應新北市泰山藝文協會「二○一七鐵門彩繪」計畫，提供鐵門作為塗鴉創作者的畫布。（記者李雅雯攝）

泰山區長劉淑芬（右）、泰山藝文協會理事長林昆山（中）和當地楓樹里長林大筆（左）在繪製完成的鐵門前自拍留念。（記者李雅雯攝）

塗鴉創作者在泰山區明志路一段兩側店家鐵門上創作。（記者李雅雯攝）

泰山區明志路一段兩側店家鐵門換新裝，給老街區不同的景觀氛圍。（記者李雅雯攝）