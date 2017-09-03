清淨鰲峰山 副議長張清照志工隊大掃除

張清照的志工隊及在地「清年軍」維護鰲峰山環境。（記者張軒哲攝）

2017-09-03 15:50

〔記者張軒哲／台中報導〕清水鰲峰山近期被票選為全國第一名的親子公園，為維護環境，副議長張清照的志工隊及在地「清年軍」，平時兵分二路定期打掃環境；今日上午志工隊與「清年軍」50人在鰲峰山大集合，張清照和家人也加入打掃行列，老中青幼一起清淨家園。

鰲峰山環境優美，是清水後花園，志工隊長顏貽松說，志工隊從民國90年打掃鰲峰已10多年，最年長志工70歲，大家當志工兼運動，近年因為前議長張清堂及張清照兄弟爭取經費建設鰲峰山，讓鰲峰山脫胎換骨，還被票選為全國第一名的親子公園，志工隊更賣力打掃環境，讓各地遊客看見山林之美。

張清照說，清水有山有海，鰲峰山就是鄉親們的靠山，園內有美麗的步道和觀景台，還有全國獨一無二的體能遊憩區，如今建設開花結果，被票選為全國第一名的親子公園，遊客日益增加，所以環境清潔更重要，他的志工隊及清年軍平時兵分二路各自打掃，一起美化家園。

張清照說，任何公共建設完成之後，重要的是後續管理維護，除了公部門以預算委外管理打掃之外，更應善用民間的志工力量，張清照帶著家人一起打掃，孩童也跟著大人一起掃，張清照說「學習付出很重要，這是最好的機會教育。」