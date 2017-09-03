公民團體疑綠川「卵石護堤」遭毀 中市：有利生態未破壞

市府保留原本卵石護堤，以砌石護岸工法進行加固。（圖由台中市水利局提供）

2017-09-03 15:59

〔記者李忠憲／台中報導〕公民團體「台中文史復興組合」日前在臉書PO文，針對台中市政府整治綠川中山綠橋段時，已破壞綠川歷史重要見證的「卵石護岸」，批評市府「脫褲子放屁」、「工程浪費」。台中市政府水利局今天對此表示，已有幾十年歷史的綠川卵石護岸，原護岸基礎損壞，為營造嶄新綠川水岸環境，以砌石護岸工法將原卵石護岸進行加固，保留原本卵石護堤，並未破壞。

台中市政府整治柳川有成，而綠川也在104年間推動「新盛綠川水岸廊道計畫」，其中已列為歷史建築的中山綠橋，其周邊卵石護岸因年久有部分毀損，水利局以砌石護岸工法，將原有護岸保護加固，不僅能補強基礎安全，砌石護岸多孔隙也可做為生態棲地，並提供生態豪大雨躲避的空間。

水利局也鑑於綠川防洪標準不斷提高，而中山綠橋通洪斷面僅約14平方公尺，為上游河道面積的一半，恐成為防洪瓶頸。在不損及中山綠橋的前提下，水利局採台中特有的人工擋土柱工法，於渠底埋設排洪箱涵，透過箱涵加大中山綠橋通洪斷面。除保護中山綠橋歷史建築的安全，並能達到25年洪水不溢堤的防洪標準，保護周邊居民安全。

公民團體「台中文史復興組合」卻在9月1日PO文指出，卵石護堤是綠川歷史重要的見證，從來沒有嚴重毀損，現代技術也有方法修補、維護。為何需要脫褲子放屁「工程浪費」，施作新護堤呢？文章一出，立刻引來網友大罵台中市府，但也有人認為，台灣河岸到處可見的卵石護岸也算古蹟？印象中那護岸一堆裂痕，基礎也有掏空，該保留的應該是真正具歷史意義的東西吧。

水利局長周廷彰表示，104年推動「新盛綠川水岸廊道計畫」，至今已舉辦數十場培力課程，與當地居民互動溝通。因有民眾建議保留，才將原有卵石護堤外用砌石工法加強保護加固，也能兼顧生態。水利局從防洪安全、景觀、生態觀點出發，要為民眾營造安全舒適且嶄新的綠川水岸環境，期望讓全世界透過綠川看見台中。