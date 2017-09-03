公車、計程車二選一 台中視障乘車補助挨批沒誠意

市府補助視障朋友乘車，他們必須在計程車與公車中擇一。圖中人物與本文無關。（記者黃鐘山攝）

2017-09-03 15:31

〔記者黃鐘山／台中報導〕讓視障朋友行得更便利，市府補助搭乘計程車，但市議員江肇國發現，使用計程車補助，就要繳回補助搭公車的「敬老愛心卡」，等於公車、計程車只能二選一，要求增加其乘車福利。社會局回應，依規定同一福利不得重複領取。

105年度臺中市地方總決算審核報告顯示，社會局視障者搭乘計程車補助有5項缺失，包括乘車券使用者未繳回敬老愛心卡、未建立乘車券使用者名單、未落實滿意度調查及稽查機制等。社會局回應，視障者未依規定繳回敬老愛心卡，將註銷卡片。

江肇國質疑，台中市針對65歲以上或身障人士核發敬老愛心卡，每月自動儲值1000元，可以搭乘市區公車及國道客運；而視障者搭乘計程車補助，每月最高1000元，這項政策應該是加碼補助，怎會要求只能二選一，讓他們在計程車與公車中擇一搭乘？

此外，江肇國也提到，市府對於申請乘車補助的民眾清冊、使用情況等皆未詳細記錄，也未針對視障朋友乘車狀況作滿意度調查及相關查核。他要求市府儘速改善，落實政策精神，不要讓立意良善的好政策被大打折扣。

社會局說，為增進視障朋友社會參與及外出交通便利，納入中度以上視障者優先預約搭乘復康巴士，但復康巴士是為載送下肢障礙者而設計，因此，除了原本身障者擁有搭乘公車的「敬老愛心卡」外，另外推動補助視障朋友搭乘計程車，並依據福利從優及同一福利不得重複原則，只能公車及計程車二擇一。

至於江肇國指出，社會局對申請乘車補助的民眾清冊、使用情況等皆未詳細記錄部分，社會局指出，將針對請款金額較高的計程車行，每月會列入重點查核，並實地訪談司機和視障者搭乘狀況，讓福利政策更符合視障朋友的需求。