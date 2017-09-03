不立碑、不造墳 宜蘭忠靈祠用自然葬緬懷先人

宜蘭縣今舉辦鎮死亡將士秋季祭典，由副縣長朱壽騫率全縣軍事、行政機關向亡者及遺族家屬致敬。（記者張議晨攝）

2017-09-03 15:21

〔記者張議晨／宜蘭報導〕今天為93軍人節，宜蘭縣府在員山忠烈祠及宜蘭軍人忠靈祠，舉辦三軍陣亡將士秋季祭典，由副縣長朱壽騫率全縣軍事、行政機關代表，向陣亡烈士及遺族致敬。此外，忠靈祠也於今日啟用環保自然葬區，提供280個樹葬穴位，讓亡者歸於塵土，用最自然方式走完最後一段路。

宜蘭忠靈祠早年叫做「軍人公墓」，民國84年改名「宜蘭忠靈祠」，主要安置因公過世的軍人或是領有榮民證的退伍軍人，每年會舉辦祭祀活動，表達追思之意。宜蘭縣今由朱壽騫率領縣府團隊，向已故將士上香，並和遺族家屬致意。

隨環保意識抬頭，縣府民政處選在忠靈祠後方花園，打造環保自然葬區，今天啟用，可提供280個樹葬穴位，讓亡者家屬有不同方式緬懷先人。民政處長邵治綺表示，自然葬形式與土葬、納骨塔方式不同，而是將親人火化後，將骨灰粉放到樹穴分解，與大地合一。

環保自然葬區不立碑，不立墳，家屬將骨灰以一層灰、一層土方式，將骨灰植入樹穴，最後再覆土完成儀式，骨灰隨時間風化、分解，讓亡者塵歸塵、土歸土。

邵治綺說，殯葬用地取得困難，環保葬不占塔位，且樹穴一定時間過後還可重複利用，符合時代潮流，讓土地能繼續循環利用。

樹葬以一層灰、一層土方式逐層覆土，讓家屬以另一種方式緬懷先人。（記者張議晨攝）