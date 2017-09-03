供佛齋僧大會爆滿！ 連續29年不輟…

中部全國供佛齋僧大會今天一整天在彰化縣立體育館舉行，現場人山人海。（記者張聰秋攝）

2017-09-03 14:37

〔記者張聰秋／彰化報導〕一年一度的中部全國供佛齋僧大會今天一整天在彰化縣立體育館舉行，活動今年邁入第29年，場面莊嚴隆重、會場座無虛席，上萬信眾在莊嚴的佛號聲中，以虔誠、恭敬的心，感受佛陀的大慈悲和智慧。

連續15年來，年年都會到場為冤親債主和地基主，恭設長生祿位、往生蓮位的花壇鄉賴姓婦人，她現場隨喜捐獻3000元，並說，人親自到場恭設長生祿位，聆聽佛法和佛音，從佛法中獲得心靈平靜，人心安定了，心會變美，心美、事事都完美。

全國供佛齋僧大會自77年籌辦至今，今年是第29年，活動會場在彰化縣立體育館舉辦連續27年，今年有法師、信眾及義工超過1萬8000人參與，會場一片人海、萬頭攢頭，為台灣佛教界盛會。

活動從上午的灑淨儀式揭幕，由來自各地的法師進行獻供及恭誦盂蘭盆經、臨齋儀和結齋儀等儀式，佛音迴盪全場，緊接進行盂蘭盆法會、念佛共修，以及長老說法開示，告誡信眾知福惜福，把法會功德迴向現世乃至七世父母，以孝和法會回報父母長養慈愛之恩。

現場讓信眾免費恭設長生祿位、往生蓮位，以此替現世或過往的父母及六親眷屬消災，許多民眾一大早到場恭設，以此為往生長者祈求離苦得樂，在西方極樂世界沐浴佛恩。

彰化縣長魏明谷說，齋僧大會即盂蘭盆法會，緣自2500多年前釋迦牟尼佛時代，弟子目犍連之母罪根深結，墮餓鬼中，佛告救濟之法， 盼由供佛齋僧法會祈福和宣導效果，讓大家廣植福田，讓目犍連尊者救母故事的孝慈，引領信眾宏揚孝道，淨化人心。

信眾聆聽佛法和佛音，沐浴佛恩浩瀚。（記者張聰秋攝）