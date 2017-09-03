不買再也買不到 台鐵辦名片式車票特賣

交通部臺灣鐵路管理局將於9日、10日兩天辦理「牡丹站及大溪站名片式車票特賣會」。（臺灣鐵路局提供）

2017-09-03 14:05

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕交通部臺灣鐵路管理局將於9日、10日兩天辦理「牡丹站及大溪站名片式車票特賣會」，臺鐵表示，這是牡丹站及大溪站自1日起由簡易站改為招呼站後，因應業務調整及鐵道愛好者能珍藏富有紀念價值之車票，才規劃2場名片式乘車票限時限量特賣活動，特賣會結束後剩下的票將封存，不買以後再也買不到。

牡丹、大溪站原本是簡易站，簡易站沒有站長，只有站員，因應一例一休業務調整，1日改為沒有派員的招呼站，不再販售名片式車票，為因應業務調整及鐵道愛好者能珍藏富有紀念價值的車票，台鐵規劃2場名片式乘車票限時限量特賣活動。

宜蘭運務段段長吳宏男表示，名片式車票從日治時代開始販售，現在被電子感應車票取代，但背磁式車票不能長期保存，保存較久、有質感的名片式車票受到鐵道迷的喜愛，有意收藏的民眾希望能把握這次難得的機會，不買以後可能再也買不到。

特賣會發售時間為上午9點至中午12點，價格依台鐵現行票價規定，採現金交易，不接受刷卡，每人每次限購10張，每張乘車票票面均需加蓋發售日期戳章，不得空白或預蓋日期。