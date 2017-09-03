駕訓班喊漲 學術研究單位：可調漲1600元

學術研究單位接受交通部公路總局的委託，研究駕訓班成本，結果初步估計，駕訓班可以先行調漲12%，依現行學費上限推估，最多可達到約1500元到1600元！（資料照，記者李立法攝）

2017-09-03 15:45

〔即時新聞／綜合報導〕先前駕訓班因5月的汽車考照「全面強制道路路考」學費一度喊漲1千到3千元不等，現今學術研究單位接受交通部公路總局的委託，研究駕訓班成本，結果初步估計，駕訓班可以先行調漲12%，依現行學費上限推估，最多可達到約1500元到1600元！而最後達成的共識，可望在年底前實施。

《蘋果日報》報導，在「全面強制道路路考」上路後，駕訓班的成本也有所增加，其中包含道路駕駛課程投保、車輛行駛道路需要掛牌等，此外，台北房屋租金的上漲，讓駕訓班業者苦不堪言，紛紛大喊吃不消。現行學費法定上下限從8千到1萬3千元不等，台北、高雄上限則達1萬3500元，業者盼能調漲1千到3千元不等，這將使學費上看至9千到1萬6000元。

國家公路總局今年4月時拍板通過，暫時將駕訓班收取的學費凍漲，而後請學術單位研究有關駕訓班的相關成本。在8月的一份期中報告建議，學術單位計算出駕訓班的成本已增加將近10%，可以先依物價指數上揚而調漲。現行的駕訓班學費上限是北、高的1萬3500元，其餘城市都是1萬3千元，這樣算下來，北、高可以調多約1600元，其餘縣市則大約是1500元。公路總局表示，會與駕訓班業者協商後達成共識，最後由交通部核定。

不具名的駕訓班業者指出，1千元的調漲根本是微不足道，至少要2千到3千元才能反映成本。此外他還指出，為了讓維護駕訓班品質，學費下限也應有所調整。

民眾指出，到時若漲價，一定會「貨比三家」！