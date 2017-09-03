裝甲新村「乙村」再利用啟動 湖口眷村老伯說故事

新竹縣長邱鏡淳等人和眷村叔伯一起回顧過往，展望未來修復完成能分區規劃成為眷村文化展示館、眷村生活故事館、眷村文學館、多功能鄉土教學區及社區樂活空間。 （記者廖雪茹攝）

2017-09-03 13:27

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣歷史建築-湖口裝甲新村「乙村」再利用啟動，縣府文化局爭取文化部修復計畫補助，特別選在「93軍人節」舉辦首場說明會，邀請曾居住在乙村的老伯伯說故事，欣賞眷村紀錄片「牆裡牆外」和老照片，品嚐山東包子、湖南奶茶等眷村的好味道。

位在湖口鄉愛勢村民生街161巷內的裝甲新村「乙村」，是新竹縣唯一的眷村，民國96年已登錄為歷史建築，文化局提出修復計畫向文化資產局爭取經費；為凝聚地方人士對未來修復、再利用與經營活化的方向，喚起更多民眾的參與、認識及重視，今早舉辦公開說明會。

曾居住「乙村」的老伯伯孫仲秋、杜光雄、張榮庭與眷屬彭秀英，在眷村長大的縣議員張春鳳，和與會者分享眷村的老故事；其中，縣議員甄克堅的父親、高齡90歲的甄彥文感性地說，他的日記寫了10多年超過百萬字，喜歡閱讀和經典文物，對子女滿懷疼惜與期待，他願意在身後把值得展示、收藏的文物都捐給這項計畫，供軟體充實之用。

縣長邱鏡淳和眷村叔伯一起回顧過往，展望未來修復完成能分區規劃成為眷村文化展示館、眷村生活故事館、眷村文學館、多功能鄉土教學區及社區樂活空間，推廣在地國防教育、眷村文化及觀光休閒。

湖口鄉長林志華、代表會主席巫光生、縣議員陳栢維也說明此案推動過程。文資局綜合規劃組組長黃水潭，則肯定新竹縣文化局執行進度超前，將規劃設計提前到今年辦理，讓整個計畫早日完成。

說明會上準備了湖南奶茶、福州包子、山東大饅頭、廣東水餃、眷村風味飲料及客家點心米苔目等點心，讓民眾大飽口福。

文化局局長張宜真表示，湖口裝甲新村（乙村）修復計畫預計分3年執行，第一階段為整復設計監造加工程、培訓及活化活動、社區維護及巡守，第2年為細部設計、史料調查及空間活化；第3年進行修復及再利用工程。

培訓及活化共規劃4場課程及活動，詳情可上文化局官網或臉書「竹縣go藝思」粉絲專頁查詢，電話：（03）5510201*605。

新竹縣歷史建築-湖口裝甲新村「乙村」要啟動，縣府特別選在「93軍人節」舉辦首場說明會，邀請眷村老伯伯說故事，品嚐山東包子、湖南奶茶等眷村的好味道。（記者廖雪茹攝）

新竹縣歷史建築-湖口裝甲新村「乙村」要啟動，縣府特別選在「93軍人節」舉辦首場說明會，邀請眷村老伯伯說故事。（記者廖雪茹攝）

新竹縣長邱鏡淳等人和眷村叔伯一起回顧過往，展望未來修復完成能分區規劃成為眷村文化展示館、眷村生活故事館、眷村文學館、多功能鄉土教學區及社區樂活空間。 （記者廖雪茹攝）

湖口裝甲新村「乙村」早期的將軍居所。（記者廖雪茹攝）

湖口裝甲新村「乙村」首場說明會，現場展示老照片並播放紀錄片。 （（記者廖雪茹攝）