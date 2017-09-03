台東市掩埋場活化 尋求塑膠「去化管道」

挖出的廢塑料打包成一個個立方體，堆置在掩埋場有限的空間裡。（記者王秀亭攝）

2017-09-03 13:24

〔記者王秀亭／台東報導〕已接近飽和的台東市建農垃圾掩埋場，今年3月展開活化工程，篩出的塑膠類高達7200噸，超過預期量的6倍，台東縣環保局長謝清泉表示，數量大大超乎預期，導致暫置空間嚴重不足，活化工程受阻，尋求塑膠「去化管道」是第一要務。

去年尼伯特風災產生台東市1萬2000噸垃圾，迄今仍堆積在建農掩埋場，再加上去年11月高雄停止代燒台東縣垃圾，雖然今年恢復代燒，仍不足處理全縣垃圾，導致掩埋場垃圾堆出多個垃圾山，縣環保局爭取3000萬元經費，活化建農掩埋場，預估挖除4萬立方公尺掩埋時間達3年以上的垃圾。

謝清泉說，活化工程進度已達75%，卻遇到廢塑膠類太多，無處可放的大難題，原本預計挖除的廢塑料約1200噸，每800公斤壓縮打包成一個立方體，約有1500個立方體，未料開挖迄今，廢塑料佔了可燃物的9成以上，完成活化後，將產生超過7200噸、9000個立方體，掩埋場內已無空間暫時堆置更多廢塑料。

「尋找去化管道克不容緩。」謝清泉指出，將以就地裂解為前提，積極尋求西部多個裂解廠商的意願，目前已有廠商表達願以試驗性質，無償協助建農掩埋場裂解活化後的廢塑料，環保局還要審慎評估及嚴格把關，最終還是台東需要有自行裂解塑膠垃圾的能力，已向花東基金申請裂解設備經費。