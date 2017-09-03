龍潭觀光夜市開幕受歡迎 鄰居憂心生活環境變糟

龍潭觀光夜市開幕，吸引許多民眾攜家帶眷前來吃美食、玩遊戲。（記者周敏鴻攝）

2017-09-03 12:39

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市龍潭觀光夜市2日開幕，吸引許多民眾攜家帶眷前來「迺夜市（閩南語，意指逛夜市）」，吃美食、玩遊戲，對於多了一處休閒娛樂去處，大家都顯得很開心。但夜市周邊的鄰居卻憂心，夜市帶來的人潮，可能引發交通紊亂、噪音等問題，致生活環境變糟。

每週4、6營業的龍潭觀光夜市位於龍潭區潛龍國小附近中豐路旁，佔地6000坪，擺設500格的攤位，還能容納300輛自小客車、200輛機車停放，2日晚間熱鬧開幕，雖然遇到下雨天，但業者樂觀估計「來逛夜市的民眾有上萬人！」

吃喝玩樂的各式攤商進駐夜市，讓民眾可以吃到台灣小吃、異國風味料理等美食，還能開心玩遊戲，民眾說，桃園市北區有八德興仁花園夜市、龜山文化花園夜市，南區過去雖在國道3號龍潭路段橋下有夜市，但後來也停止營業，如今龍潭觀光夜市開幕，讓他們想逛夜市，總算不必再大老遠跑到北區去了。

但夜市周邊的鄰居，卻憂心夜市帶來人潮，會讓交通紊亂、噪音吵雜、甚至油煙味四處飄散，破壞目前寧靜的生活環境。

龍潭觀光夜市管理委員會總幹事江虎材說，夜市停車空間足夠，他們也結合當地巡守隊員加派人手疏導交通，未來還會逐步檢討改善交通動線，定能避免交通亂象。

至於距離夜市最近約30公尺的住戶們可能因噪音所苦，江虎材說，已在夜市和住戶間放置貨櫃增加隔音效果，並刻意規劃熱食區在另一頭，以免烹煮的油煙飄入住戶家中，引來抱怨。