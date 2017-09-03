男性壓力大 自殺死亡比女多1倍

2017-09-03 13:00

〔即時新聞／綜合報導〕根據統計，全球每年超過80萬人死於自殺，全國自殺防治中心公布最新統計，發現近年來全國自殺率逐年上升，去年每10萬人有16人，較前年的15.7人略增；進一步分析發現，男性自殺死亡人數是女性的2倍，自殺方式前3名為上吊、燒炭及喝農藥。

《蘋果日報》報導，每年的9月10日為「世界自殺防治日」，今年的主題是「關鍵一刻，扭轉一生」。據自殺防治中心的最新調查，發現62％民眾認為國內自殺問題嚴重，尤其15至24歲年輕人的自殺率增幅在各年齡層中最高，該中心主任李明濱認為，社會變遷衍生的家庭問題與校園霸凌需被重視，應加強校園關懷教育。

若從性別來分析，統計發現有自殺企圖者，男女比約1比3，但自殺死亡的男女比卻是2比1。衛福部心口司長諶立中表示，男性選擇的自殺方式較女性強烈，如跳樓、燒炭等，結果通常難以挽回，國內30至50歲中壯年自殺死亡人數最多，與男性肩負家庭重擔，不堪壓力、情緒管理較不佳等因素有關。

去年有3765人自殺死亡，男性佔2559人、女性1206人，分別較前年增加133人及減少43人，由此可知男性自殺的比率漸增。衛福部長陳時中表示，「長照2.0」上路後，可減輕照顧者、被照顧者的壓力，另外農委會已宣布後年將禁用農藥巴拉刈，都有助自殺防治。

自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

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