路跑雨中開跑 澎湖瘋秋冬運動季揭序幕

奔向世界最美麗海灣路跑活動，不少民眾扶老攜幼冒雨參加。（記者劉禹慶攝）

2017-09-03 12:20

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕「遇水則發！」揭開澎湖瘋秋冬運動季序幕的「奔向世界最美麗海灣路跑錦標賽」，今日在烏崁靖海宮前舉行，雖然受到瑪娃颱風外圍環流影響，天公不作美，但鳴槍起跑後天氣就轉晴，象徵今年澎湖秋冬旅遊的好預兆。

今年奔向世界最美麗海灣路跑活動，計有1647人報名參加（半馬549人、10K642人、6K474人），活動分為21K（半馬）、10K（健跑）、6K（休閒）3個組別，雖然開幕期間下起滂沱大雨，但選手卻不畏雨淋，展現運動家精神，仍向前大步邁進，自我挑戰。但說也奇怪鳴槍起跑後太陽就露臉，讓活動順利進行。

冒雨到場為選手加油打氣的縣長陳光復表示，澎湖縣府發展觀光秋冬不打烊，將於10月1日辦理國際鐵人三項、10月15日澎湖國際馬拉松、11月12日遠航萬人馬拉松，選手加上眷屬將近3萬人陸續抵澎參加秋冬活動。另外還有國際佳麗小姐選拔、逆風行走阿兵哥回娘家、自由車賽、沙灘慢跑、婚紗攝影、跳島旅遊、美食展…等20場活動。

經過1個半小時賽程後，21K組選手陸續跑回終點，男子組由王聯煌1小時32分28秒奪王、女子組則由朱盈穎1小時37分48秒稱后；10K組成績：男子總名次冠軍潘進興39分57秒、女子總名次第一名為陳瑋琳41分26秒。所有完賽選手也都獲得證明及伴手禮，不少人都是扶老攜幼前往，興緻絲毫未受到雨神攪局影響。

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