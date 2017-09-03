民調看國中小教育 母語、品格教學多不滿意

黃昆輝教授教育基金會進行國中小教育民意調查，發現20歲以上的民眾對於孩子的英語、數學、母語及民主法治等能力多不滿意，還高達6成以上認為12年國教實施後課業壓力無減輕。（記者吳柏軒攝）

2017-09-03 11:14

〔記者吳柏軒／台北報導〕黃昆輝教授教育基金會進行國民中小學教育品質民意調查，今天公布第2次調查結果，發現20歲以上的民眾指出，國中小的母語、品格乃至民主法治等教學，多呈現不滿意，且有61.4％的人不認為12年國教有減輕國中生課業壓力，顯見教育目標未達成。

基金會董事長黃昆輝表示，教育的量已經擴充過頭，如今在少子化下，更要注重質的提升，因此鎖定國民中小學進行教育品質民意調查，今天從學生學習動機與熱忱切入，調查民眾對孩子的五育、學習問題等是否滿意。

民調顯示，有61.4％人不同意12年國教對國中生課業有減輕，顯見政府的教育目標並未達成，另也調查正常教學不夠的科目，有68.5％比例認為英語科須補習，62.6％認為數學要補，且與現況相符，如台師大心測中心分析國中教育會考的數據顯示，英語和數學等科的待加強的考生最多。

另，民調也顯示，依據孩子學習不滿意的項目，品格培育以58.6％比例占最高不滿意，其次是人際互動占34％；面對孩子學習問題方面，民眾認為，缺乏興趣與動機最嚴重占有45.7％比例；另外，也有67.3％人不滿意學生不自動自發；母語溝通表達能力也有高達56.3％民眾不滿意；民主法治能力也有63.5％不滿意。

不過若單看國中生能力，電腦運用能力分數最高，可惜情緒管理能力分數最不佳，而在生活自理能力上也有53.7％民眾不滿意；黃昆輝認為，國中小教育更應著重學生的民主法治素養、生活基本治理、自動自發學習等表現，但過去民調都不調查，如今希望透過民調數字，盼政府更加注重，好真正培育優秀公民。