世大運國道警引導選手車隊621趟 這張照讓網友好感動

國道警察在世大運護送選手的任務於昨天圓滿結束。（圖截自「國道公路警察局」臉書粉絲頁）

2017-09-03 12:43

〔即時新聞／綜合報導〕台北世大運在上月30日晚間畫下完美句點，FISU（國際大學運動總會）主席麥斯汀更盛讚，台北世大運相當成功，是歷屆最好之一。這次世大運能如此成功，除了選手們熱情參與外，政府、志工與工作人員的努力籌備和執行也相當重要，但還有一群在選手往返間，維持他們的交通安全的國道警察也是功不可沒，相關照片曝光後，也讓網友直呼好感動。

臉書粉絲專頁「國道公路警察局」，在昨晚PO出一張國道警車（紅斑馬）與多國在風中飄揚的國旗合照，並表示「終於最後一位選手已經踏上歸途。我們迎接選手來台，護送他們安全回家，世大運期間我們盡心盡力，引導選手車隊621趟次、近千輛遊覽車，一起見證國家的盛事，謝謝每位辛苦執勤的幕後英雄」，也大讚「你們是最棒的！」

這篇文章和照片也讓網友紛紛直呼「辛苦了」，並留言「這張照片好美，有感動」、「默默的工作者永遠是最辛苦的 感謝有你們的付出！謝謝你們、辛苦了！！」、「你們太棒了！幕後最重要的團隊 再造台灣之光」、「辛苦了！謝謝紅斑馬跟波麗士們」、「謝謝你們，向你們致上最高敬意，辛苦啦...」。