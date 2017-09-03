新北家禽屠宰場 出現禽流感病例全數銷毀

新北家禽屠宰場出現禽流感病例，立即封閉屠宰線進行消毒。（新北市動保處提供）

2017-09-03 10:24

〔記者何玉華／新北報導〕新北市家禽屠宰場9月1日發現雞隻疑似H5亞型高病原性禽流感病毒病例，動保處於立即停止3條屠宰線作業8小時進行消毒，9月2日確診感染H5亞型高病原性禽流感病毒後，已將現場封存的40隻雞隻全數銷毀。

屠宰場獸醫9月1日凌晨例行檢查時，在3條屠宰線陸續發現各有1隻雞出現異常，體表局部性潮紅、眼睛周圍輕微腫脹、腳瀰漫性出血、肌胃黏膜潮等疑似禽流感症狀，立即通報新北市動保處及農委會防檢局，經追查雞隻來源是雲林縣及桃園市的兩間雞場。

動保處緊急通報當地動物防疫機關進行源頭追溯防疫調查，並冷凍封存現場問題雞隻40隻、關閉3條屠宰線，進行清潔屠宰線及附設理貨場環境消毒；9隻雞屠體送淡水家衛所檢驗，2日確診感染H5亞型高病原性禽流感病毒，隨即將封存即送家衛所的雞隻共49隻全數銷毀。

動保處長陳淵泉表示，禽流感好發於秋冬季節，今年夏季病例已較往年增多，新北市雖無疫情，但是全國最大雞隻消費地區，每日屠宰量達3至4萬隻，為防止中南部雞隻病毒傳播至新北市，動保處全面管控屠宰場消毒狀況，並加強現場雞隻檢驗，做作各項預警防疫措施。