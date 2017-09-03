打破禁忌！宮廟帶頭用芭樂拜好兄弟

2017-09-03 10:25

〔記者顏宏駿／彰化報導〕民間忌諱用芭樂祭拜好兄弟，擔心「芭樂籽吃進肚，拉出來，生出更多芭樂，好兄弟越拜越多」，但彰化縣世芳宮（林媽廟），毫無禁忌，2年前開始用芭樂敬拜好兄弟，不僅相安無事，香火還越拜越旺，今年開始，村民也樂意拿自己種的的芭樂作供品。

世芳宮主委蕭道隆說，過去民間傳說，敬神忌用有籽水果，尤其是芭樂吃完，拉到田間，往往就長出小芭樂，純樸的農民總認為，神明沒有把供品吃進去，代表拿芭樂敬神沒誠意。

蕭道隆表示，時代進步，家家戶戶用化糞池，怎可能再長出小芭樂，世芳宮附近都是芭樂農，大家都知道現今芭樂都是無性繁殖，這是最營養的水果，拿來給好兄弟吃最有誠意。

宮方還說，他們這一年來到其他友廟參香，每次向神明請示可否拜芭樂，都獲得允筊，就連全國道教總廟宜蘭縣的三清宮都獲得肯定的答案，宮方帶頭，村民也很樂意拿自家的芭樂作好兄弟的供品。

北斗鎮地方文史工作者謝瑞隆表示，早期農村社會，因為吃芭樂籽不易消化，籽會從身體排出，掉入古早的糞坑裡，不久長出「芭樂苗」，於是人們便認為「神沒有把供品吃進去」，認為不宜當作供品，但現在民間都改用化糞池，水果的栽培技術也日新月異，傳統祭儀的禁忌也應該改變。

謝瑞隆說，早年農村社會，民風保守，祭拜禁忌多，除了有籽水果不上供桌外，釋迦因外型和發音都像釋迦牟尼佛，也成為禁拜水果，而農曆七月鬼門開，不拜鳳梨，因為好兄弟不能「旺來」；另外，香蕉、李子、梨子則不合在一起拜，因三者台語諧音有「（好兄弟）招你來」之意。