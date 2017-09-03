砧板爬滿肥美蟑螂 燒臘店誠懇道歉吸引更多客人！

砧板上全是蟑螂。（圖取自爆料公社臉書）

2017-09-03 13:07

〔即時新聞／綜合報導〕林口有間燒臘店被爆切肉的砧板上爬滿了30隻肥大的蟑螂，讓網友直呼噁心，質疑這間燒臘店的衛生問題，不過老闆事後PO文道歉，老闆誠懇改善的態度也重新獲得網友的支持，反而吸引更多人買便當！

網友在《爆料公社》PO文，指林口某間燒臘店打烊時把砧板掛在店家攤位，但是上面卻爬滿肥大的蟑螂，讓人覺得很噁心，也讓人擔心店家的衛生的問題，網友的照片上將店家的名稱打碼，但還是有很多人猜到是哪家店。

林口三多燒臘店的老闆後來自己PO文，坦言就是爆料文內的店家，並說：「一家20年的老店，發生這種是真的很丟臉，在此再一次說聲對不起，也致上12萬分的歉意」，並透露他將店裡的環境大改善，像是排水管封網、切肉區內外都封死，也和消毒公司簽約定時點藥，除此之外還將店裡大整理、重新裝潢，開幕第一天所有餐點都50元，也歡迎客人們就算沒有消費，也可以到店裡面參觀、指正，給予改進的建議，他們下週一也會直接請衛生局到場檢驗，看是否還有地方需改進。

網友對老闆坦承錯誤、勇於承擔的態度打動，給他大大的讚，不少網友轉而為老闆打氣，決定再給老闆機會，果然開幕第一天，就有滿滿的人潮排隊！