「喜．行於攝｣ 陳金寶分享旅行驚奇與樂趣

陳金寶拍攝作品背後都有一段耐人尋味的故事；例如以新營糖廠為主題的「逝去的歲月｣，才拍完不久，場景就不見。（圖由台南市政府秘書處提供）

2017-09-03 09:25

〔記者王涵平／台南報導〕陳金寶攝影個展「喜．行於攝｣今日舉行開幕茶會，分享70歲後隨心所欲領悟的攝影哲學，36件作品涵蓋民俗、荷花、人文、舞台及旅遊等5大系列，兼具感性與知性。

陳金寶攝影展即日起在民治市政中心舉行，台南市政府秘書處長吳堂成指出，今年73歲陳金寶老師出生於下營，民國90年自六甲國中退休後，全心學習攝影與國樂。曾隨南瀛獎評審林茂森大師、攝影業界「我愛紅娘」名家攝影師孫清水及國際攝影大賽常勝軍柯樹德醫師學習攝影。

陳金寶表示，學攝影是想透過鏡頭採集逐漸消失的文物，後來也記錄歷史現場、民俗節慶及自然美景與舞台瞬間的捕捉；回顧16年來每張珍貴畫面的背後，都有一段耐人尋味的故事；例如作品中以新營糖廠為主題的「逝去的歲月｣，記得才拍完不久，那種讓新營天空迷漫著濃濃蔗香的場景就不見了～糖廠煙囪永遠消失了、運蔗火車的畫面再也回不來了，懷念只能在照片裡。

在下營上帝廟取景的「鍾馗嫁妹｣，出鞘騰空的除魔劍，聚焦畫面的張力，而圍得水洩不通的信眾，讓鍾小梅的出嫁倍增歡樂氣氛。

陳金寶指出，雖然攝影工具改變，但攝影的光影技巧、取景構圖以及攝影美學仍是好作品的關鍵，只是好照片可遇不可求。

攝影展期至9月29日，週一至週五展出時間為上午9點至下午5點；各界如需預約導覽，逕洽廳舍科莊小姐06-6322231轉6617。