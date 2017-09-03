09/03 各報重點新聞一覽

2017-09-03 06:30

自由時報

宋、柯酸一例一休 勉年輕世代認真工作

親民黨主席宋楚瑜及台北市長柯文哲昨同台，兩人不約而同地大酸「一例一休」政策，宋楚瑜引用廣達董事長林百里說法「年輕時哪有一例一休，是不眠不休」，質疑「這麼多行業都用同一個標準，行得通嗎？」柯文哲則說：「若要一例一休，就沒辦法成為大人物。」

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強施壓中國 美艦將常態巡航南海

為了加強施壓過度聲索南海主權的中國，美國國防部首度擬定常態性南海巡航計畫，有別於以往任務受制於不同政治因素，美軍船艦未來將增加在南海行使航行自由權利的次數，透過更具連貫性和針對性的行動，彰顯美方在南海問題上堅定的立場，但此一做法勢必為美中關係再添複雜新變數。

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補助僑團敏感 僑委會編1.1億機密預算

107年度中央政府總預算案已送入立法院，其中，過去從未編列機密預算的僑務委員會，明年度突然編列一筆達到1億1612萬2000元的機密預算，已引起朝野立委的驚訝與不解，立委認為政府推動僑務工作的相關計畫及經費，根本沒必要以機密預算編列，未來在進入實質審查時一定會嚴加審查把關。

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蘋果日報

空拍踢爆 露營區剷山造景 恐釀土石流滅村

《蘋果》今年初報導，全台200萬人瘋露營，每月商機高達3億元，但1500多處營地竟有9成非法經營，8個月過去了，非法經營不但未改善，業者為了開發新營地不惜毀山砍林，《蘋果》空拍直擊新竹縣山區，翠綠山頭就像鬼剃頭，壯麗山稜線也遭刨平，部落民眾哭訴土石鬆軟，「一出事就是滅村」，檢方查辦也痛斥業者「要錢不要命」，無奈中央和地方政府互踢皮球，放任亂象。

車遭追撞墜6米 孝子枉死

孝子枉死！台南市事母至孝的烘焙師傅鄭瑞宏昨早駕車上班，行經台86快速道路接近歸仁交流道時，後方車輛疑未保持安全距離直接追撞，鄭男連人帶車翻落6公尺深的下方平面道路，警消獲報救出受困車內的鄭男，但他頭顱破裂當場死亡，鄭男母親到場認屍哭喊：「我的兒啊，你怎麼可以放我一個人！」令人鼻酸，肇事駕駛訊後被依過失致死罪嫌送辦。

聯合報

海洋獨木舟活動正夯 安全誰顧？

台灣東海岸近年掀起海洋獨木舟體驗風潮，航程冒險刺激，僅宜蘭縣每天便吸引五、六百人參與，業者也競相投入，就像當年泛舟很快竄紅。但宜蘭縣政府追查，七家獨木舟業者至今無一合法，將緊急稽查，輔導合法化，保障遊客安全。

加護病房超級細菌感染 醫憂心：未來無藥可醫

國內加護病房與社區抗藥性細菌比率不斷攀升，衛福部疾管署監測，從二○○六年至二○一六年，醫學中心加護病房常見八大超級細菌造成一萬五千多人感染，其中「碳青黴烯類抗藥性鮑氏不動桿菌（ＣＲＡＢ）」已動用最後一線抗生素，死亡率仍達百分之五到十五，醫師聞之色變，憂心未來無藥可醫。

中國時報

台菲投保協定 年底重簽

新南向年底有望傳捷報！為保障台商投資，政府擬跟東南亞8國重簽投保協定（BIA），行政院政委委員暨經貿談判辦公室總談判代表鄧振中昨表示，預計年底前可有1到2個國家完成簽署，台菲投保協定可能成新南向推動以來第一個。

暗助倒閣？有綠委不挺林全

立法院倒閣連署出現「新劇本」？有來自綠營內部傳言指稱，民進黨立委雖不可能連署藍營所提不信任案，但若連署能過門檻，成案後社會氛圍也要求行政院長林全下台，那麼綠委不排除捨「黨意」而依「民意」，「不捍衛」林全續任。不過，親民黨團總召李鴻鈞昨表示，倒閣時間點已經過了。