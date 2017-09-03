溼答答！瑪娃颱風緩步影響 各地留意局部豪大雨

今天各地仍有局部豪大雨機率。（資料照，陳志曲攝）

2017-09-03 06:30

〔即時新聞／綜合報導〕第16號颱風「瑪娃」緩慢向福建廣東一帶接近，受到外圍環流影響，今天各地仍有短暫雨，中午過後熱力作用助長雲系發展，降雨機率更高且有大雨或豪雨發生的可能。

中央氣象局指出，今天各地降雨機率仍高，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭整天有持續時間較長的強降雨；而南部、台東地區及大台北平地，也有間歇性陣雨，至於中部地區及桃竹苗、花蓮，雨勢明顯集中在午後。另外澎湖、金門離此颱風距離相對較近，將有強風及大雨出現，東北部地區因連日降雨，民眾前往當地需留意坍方、落石等現象。

氣溫方面，受到雨勢影響，今天大台北、東部地區高溫約30至31度，桃園以南約32至33度，沒下雨時仍有悶熱感覺。空氣品質部分，各地及離島地區空氣品質為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

瑪娃颱風今天凌晨位於鵝鑾鼻西方約390公里海面，預計今天下半天由廣東、福建一帶登陸，受到外圍環流影響，台灣西半部、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區易有8至9級強陣風；中南部、東南部、恆春半島沿海及澎湖、金門有長浪發生可能。

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今天全天有降雨機率，民眾出門需準備雨具。（圖擷自中央氣象局）

今日紫外線概況。（圖擷自中央氣象局）