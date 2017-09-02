80歲報考清潔隊員！ 環保局長： 錄取恐怕就要退休

新北市清潔隊員體測，男生要扛15公斤米袋折返跑56公尺，競爭激烈。（記者翁聿煌攝）

2017-09-02 23:05

〔記者翁聿煌／新北報導〕台灣人越活越老，銀髮族仍有經濟和就業需求。新北市環保局新近招考清潔隊員，有80歲長輩來報名，環保局長劉和然說，依就業服務法規定，徵才不得有年齡限制，但勞基法卻規定65歲「得」退休，所以，萬一這名80歲長輩真的考上，會先試用3個月，若無法負荷長時工作，「恐怕錄取就得辦理退休！」

環保局清潔隊員工作雖然辛苦，但擁有相當保障，甄選一向很熱門，每年都有不少高學歷民眾報考，新北市今年的招考有5000多人報名，將於9日挑戰扛15公斤米袋（女生10公斤）折返跑56公尺，取最佳成績者1500人，於24日考筆試。

劉和然說，今年最特別的是，有80歲的男性民眾報考，依就業服務法規定，不得有任何性別、年紀等歧視性條件，因此他擁有報考權利。問題是，清潔隊員依勞基法規定，65歲得強制退休，如果他通過體測和筆試 ，還要通過3個月試用期，必須承擔夜間收運、廚餘跟資源回收等粗重勞務工作才會錄取 ，若無法長時負荷，「恐怕錄取就得辦理退休！」

新北市就業服務處長吳仁煜說，目前政府把求職和任用分開看，才會發生類似狀況。以前也發生過，有人考上公務員，卻因罹患精神疾病，依規定不得擔任公務員，所以，有人建議修法，期盼未來「既不能上班，就不能報考」，以免當事人白費功夫準備考試。

新北市銀髮族協會秘書長林美娥說，現在政府鼓勵銀髮族就業，就應放寬相關限制，可讓銀髮族透過職務設計，以部分工時，讓高齡者參與非體力工作。