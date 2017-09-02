蘇花公路142.1公里處坍方 單線雙向通行

2017-09-02 20:47

［記者江志雄／宜蘭報導］蘇花公路142.1公里處，即宜蘭縣南澳鄉觀音海岸路段，因山區大雨造成落石坍方，採單線雙向通行，公路總局已派員漏夜搶修，預計今晚9點完成清除工作，恢復雙線雙向通行

蘇花公路下起傾盆大雨，宜蘭縣南澳到和平沿線，出現零量落石，其中，142.1公里處傍晚大量坍方，開放北上車道單線雙向通行，車輛行經時險象環生。

公路總局第四區養護工程處說，由於雨勢愈下愈大，搶修不易，這段期間，儘量不要開上蘇花公路，以免發生危險，路況查詢電話：03-9962683。