失敗也要唱！總統教育獎吳美琳 《紅人榜》最年輕過關

總統教育獎得主、年僅15歲的吳美琳成為歌唱節目《超級紅人榜》最年輕的過關選手，今晚在彰化秀水家鄉舉辦慶功宴。（記者劉曉欣攝）

2017-09-02 20:46

〔記者劉曉欣／彰化報導〕堅持不退縮！總統教育獎得主、年僅15歲的吳美琳，歷經2年多的「歌喉戰」，終於成為電視節目《超級紅人榜》最年輕的過關選手，今晚在彰化秀水家鄉舉辦慶功宴。吳美琳說，雖然曾經兩度失利，必須從頭爬起，但她認為是自己要參加比賽，就要堅持到底！

吳美琳說，她從國一下學期報名參賽，如今已經是崇實高工室內設計科高一新生，她曾經因為參賽遇到瓶頸，有過放棄念頭，但是她的偶像詹雅雯老師一再鼓勵她，讓她決定繼續挑戰。

吳美琳承襲母親的好歌喉，從小就喜歡唱歌，也獲獎無數，因為年紀小，遇到大型比賽的壓力，曾讓她竟然在比賽時忘詞，當下她完全嚇到，因為這對她來說根本就是不可能的事，但她被壓力擊倒了，事後也淚灑舞台。

「學會面對壓力，也學會失敗要再爬起來！」吳美琳說，兩年來的一再挑戰，讓她知道有壓力就要找方法來紓壓，人生不會沒有失敗，最重要的是失敗要能爬起來，尤其是最後關頭的比賽，詹雅雯老師叮嚀她「唱得開心就好」，她也做到了，開開心心唱歌，終於美夢成真。

至於下一步？吳美琳笑笑地說，現在開學了，她要好好念書，專心學習，因為室內設計是她選擇的科別，就要跟唱歌一樣，努力追夢！

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