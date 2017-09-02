市區寸土寸金 台南要「擠」出幸福停車空間

青年路停車場預定地，可望未來開闢多目標功能的立體停車場，結合觀光休閒。（記者洪瑞琴攝）

2017-09-02 21:26

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市區寸土寸金，停車空間不足，南市交通局爭取前瞻計劃經費6百萬元展開先期評估規劃，盤點12處開闢永久停車場合適地點，包括土地取得、建設金額、交通衝擊等可行性評估，以利「挖校園、挖公園」往下拓展沒問題，以免陷入前瞻計劃的究責條款而遭罰，達成「城市幸福就是好停車」目標。

台南古都觀光勝地，偏偏先天條件道路狹窄，交通局「極限任務」1點1點「鑽」出空地設停車場，除了透過區里系統協調私人地，也陸續拜會公家單位釋出停車場或活化閒置空地；位在民族路1段與東寧路西段交叉口，1處國有財產署所有的空地長年閒置，最近就洽談成功作停車場。

交通局表示，臨時停車場可能會因日後地主開發需求而撤掉，因此針對熱區供給需求，盤點12處地點，包括校園、公園、閒置國有地及都市計劃停車場公有設施預定地，評估永久性立體停車場設置，已爭取6百萬元先期規劃案，預計年底至明年初完成，以利爭取納入行政院幸福10大工程計畫後續補助。

交通局不諱言，12處評估地點，不乏區位佳的校園開挖地下停車場，可是土地取得不容易，例如成功大學光復校區操場近台南火車站，仍得看校方有無配合意願，尤其前瞻計劃設下究責條款，若執行不力受阻會被罰款，因此評估的地點，將以能夠完成優先興建的「重點中的重點」，提報約4、5處爭取經費，至少青年路停車場預定地屬於公有地，未來興建多目標立體停車場的希望機會很大。