瑪娃緩步走 外圍環流續影響 週日全台嚴防豪大雨

明日全台仍受到瑪娃外圍環流影響，各地降雨機率高，且部份區域仍須注意大雨或還大雨的情形。（記者羅沛德攝）

2017-09-02 20:49

〔即時新聞／綜合報導〕明（3日）天氣仍受到颱風瑪娃外圍環流影響，降雨機率仍高，且各地仍有大雨或豪雨發生的機率，高溫約為32至33度。

據中央氣象局預報，16號輕度颱風瑪娃今日下午2時位於距離鵝鑾鼻西方約400公里的海面上，緩慢的朝向廣東、福建接近，但因導引氣流不明顯，未來路徑仍有變數存在。

明日全台仍受到颱風瑪娃外圍環流影響，各地降雨機率高。基隆北海岸、大台北山區及宜蘭整天仍然會有時間長的強降雨出現，南部、台東地區、大台北平地會有間歇性的陣雨，而中部地區及桃竹苗、花蓮，雨勢明顯的時間集中在午後。至於離島的金門、澎湖由於離颱風較近，明日的降雨機率將會提高、風力也會增強。明天全台各地仍有大雨、豪雨或豪大雨發生的機率，部分地區累積雨量較多且降雨仍會持續，請特別留意坍方、落石、積淹水等情況。

溫度方面，明天大台北地區及東半部高溫約30、31度。桃園以南地區仍有機會看到陽光露臉，高溫約32、33度，不下雨時會有悶熱的感覺。

受到瑪娃颱風外圍環流的影響，明天台灣西南部、東南部、恆春半島及離島澎湖、金門、馬祖沿海易有強陣風，且海面風浪大，有長浪發生的機率，海邊或海上活動須特別注意安全。

空氣品質方面，明日全台各地及離島地區空氣品質為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

東亞衛星雲圖。（圖擷取自中央氣象局）

明天大台北地區及東半部高溫約30、31度，桃園以南地區高溫約32、33度。（圖擷取自中央氣象局）

明日全台紫外線預報。（圖擷取自中央氣象局）