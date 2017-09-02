和中職球星尬場 學童：珍藏新球鞋都拿出來穿了

勇士隊球員教導籃球技巧。（記者洪臣宏攝）

2017-09-02 21:19

〔記者洪臣宏／高雄報導〕富邦勇士隊今天響應「勇愛無懼公益籃球營」活動，與高雄市國小學生一起打籃球，學童對於能和球星貼身打球，「連珍藏的新球鞋都拿出來穿了」，顯見對學習之旅的重視。

富邦慈善基金會、富邦勇士隊及高市社教館合辦該活動，邀請潮寮、寶來和竹滬國小80名小學生參加，每人獲贈一顆籃球和一件背心，社教館秘書沈坤佑叮囑孩子們回到校園要持續打籃球。

富邦愛心志工社高雄產險支社社長王啟惠表示，富邦慈善基金會「用愛心做朋友」幫助高雄2400餘名孩子安心上學，這次邀請受助學生打籃球，是要鼓舞他們能擁有正向力量。富邦勇士隊總教練許晉哲親自領軍，球員教孩子們基礎的籃球訓練以及技巧運用，最後球員和學生們分組比賽。

潮寮國小6年級的陳姓女學生和王姓男學生，分別是學校運動社的社員，陳最希望學習最不擅長的外線射籃技巧；而王最擅長上籃，他則是希望和勇士隊在比賽時打贏其他同年級的學生。

竹滬國小翁姓學生說，很多同學為了這場公益籃球營，把珍藏已久的新球鞋拿出來穿。寶來國小曾姓學生從幼稚園中班就開始打籃球，未來想當職業籃球員，他每天練習3小時，今天最希望請勇士隊教他後仰跳投，增進功力。