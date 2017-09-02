超珍貴開箱文！配天宮百年36官將大北旗重見天日

嘉義縣朴子日新文化協會理事陳俊哲整裡家中物品，發現祖父珍藏的近百年36官將大北旗，刺繡十分精緻。（記者林宜樟攝）

2017-09-02 20:19

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣朴子日新文化協會理事陳俊哲昨天整裡家中物品時，從一只老木箱中發現祖父珍藏一面近百年的配天宮36官將大北旗，刺繡相當精緻。今天刺繡專家特地前來觀看，直讚這幅大北旗繡工精美，採凸繡等工法，官將個個面部表情不同，手工細膩，工藝價值高，值得保存。

陳俊哲檢視大北旗刺繡內容，是日治時期大正9年（1920年）時，朴子配天宮首度到湄洲進香所製，繡上「樸仔腳街眾屠戶商圈」，應是當時屠戶們集資請名師製作，大字則是「配天宮天上聖母聖駕」，收藏在箱內超過60年以上。大北旗長372公分，寬約70公分，刺繡折疊收藏容易損傷，且已有部分斷線破裂，在家中保存不易，有意申請登錄為一般古物，轉交專業單位收藏、維護。

台南應用科技大學全球刺繡研究發展中心修復師侯宗延說，這面大北旗布面採蠶絲及棉混織，刺繡龍、魚、官將等，繡上鏡面裝飾，並使用「紙捻釘」手法，將紙搓出細條狀，用細線纏繞後，再繡入布面固定刺繡圖案，非常耗工。當時購買時，應超過目前百萬元台幣價值，經過百年更顯珍貴，現代刺繡師傅也難以完成這種作品。

朴子西園社負責人周國賢稱讚大北旗凸面細膩，例如龍的大腿粗胖，小腿細瘦，呈現肌肉感。而神明面部刺繡條紋塑造怒、威各式神情，36尊個個不同，當年應以全純手工製作，一個刺繡師傅要花上1年以上才能製作完成。

近百年的36官將大北旗長372公分、寬約70公分，繡有「配天宮天上聖母聖駕」大字。（記者林宜樟攝）

近百年的36官將大北旗，刺繡相當精緻。（記者林宜樟攝）

36官將大北旗是日治時期大正9年，也就是1920年製，歷史已近百年。（記者林宜樟攝）

近百年的36官將大北旗，刺繡相當精緻。（記者林宜樟攝）