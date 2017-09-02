1公頃大後壁「稻田迷宮」 免費開放2天

台南後壁1公頃大的稻田迷宮內好玩有趣。（記者楊金城攝）

2017-09-02 19:36

〔記者楊金城／台南報導〕180公分高、廣達1公頃全台最大「稻田迷宮」，今、明天免費開放遊客來挑戰，行銷後壁農村、稻米產業文化。

今天首日的「稻田迷航之旅」並有18組（每隊8人）報名比賽，迷宮內還設有擲筊、拼圖和九宮格3個闖關關卡，一般遊客平均需要花20分鐘以上才能走得出稻田迷宮，最快的一組只花9分鐘就挑戰成功！

後壁休閒農村產業文化發展協會理事長賴承麟說，打造稻田迷宮希望成為吸引人潮的觀光景點，讓大家知道後壁農村的創新特色、農村發展其實可以與自然生態結合，創造友善環境，有了農村經濟創新活動，未來更希望後壁子弟返鄉一起打拚。

稻田迷宮位在後壁南88線榮興碾米廠旁邊，面積1公頃，栽種泰國紅香米和台南11號稻種打造迷宮，紅香米長的高度，走在迷宮看不到方向。

稻田迷宮即日起展到10月10日，遊客體驗價1人50元，送1把扇子和1瓶水，因為走在稻田迷宮內好玩有趣，但常常走不出來，很熱又很渴，需要扇子和水補充。

稻田迷宮明天再免費開放遊客來挑戰，還有稻草人DIY體驗，兩場各有25名免費參加。

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稻田迷宮的泰國紅香米長的很高，走在迷宮看不到方向。（記者楊金城攝）

稻田迷宮內的擲筊闖關。（記者楊金城攝）

後壁休閒農村產業文化發展協會理事長賴承麟（左一）歡迎遊客來挑戰稻田迷宮，迷宮內還布置了稻草人。（記者楊金城攝）