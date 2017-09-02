新北冠軍蛋黃酥「天柚．添佑」 柚子造型超吸睛

新北市經濟發展局舉辦蛋黃酥節競賽，拉菲樂烘焙坊製作的「天柚．添佑」蛋黃酥拿下創意組冠軍。（記者賴筱桐攝）

2017-09-02 19:18

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市經濟發展局舉辦「蛋黃酥節」，決賽今天登場，店家大比創意，推出柚子及蕃茄造型蛋黃酥，還有養生的紅藜口味，令人驚豔。今年最大贏家是蘆洲龍鳳堂餅舖，囊括傳統組冠軍和創意組亞軍；創意組由拉菲樂烘焙坊製作的「天柚．添佑」蛋黃酥奪冠，象徵團圓及祝福。現場產品被民眾搶購一空，供不應求。

蘆洲龍鳳堂餅舖 傳統組創意組「金包銀」

評審李哲松指出，龍鳳堂的烏豆沙蛋黃酥強調外皮層次感，大小勻稱，蛋黃香氣與內餡充分結合，烤完10分鐘仍保有剛出爐口感，不油不膩，烘烤火候恰到好處。而拉菲樂烘焙坊的柚子蛋黃酥外型討喜，內餡襯托出柚子的果肉香氣，獲評審團一致讚賞。

龍鳳堂餅舖大姐李秀梅說，傳統烏豆沙蛋黃酥是店內招牌，每年中秋節檔期平均賣4萬至5萬顆，今年研發柚子蛋黃酥，較困難的地方是塑型，烘烤時外層須塗上奶水，營造柚子表皮的粗糙感。

拉菲樂烘焙坊師傅林慶儀說，「天柚．添佑」蛋黃酥內餡選用台灣出產的柚子，柚子皮熱燙後蜜糖，拌上松子仁與柚子果泥，蛋黃部份用調合的「奶黃」取代，外皮添加抹茶粉和柚子皮，呈現天然綠色，並灑上金粉，色香味俱全。