暑假找「LOVE」趣 畢業校友回母校繪廢桌椅

潮洋國小畢業生利用暑假，幫有40年歷史的面臨汰換的桌椅彩繪，增加使用率。（潮洋國小提供）

2017-09-02 19:00

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣溪州鄉潮洋國小地處偏遠，資源缺乏，但校方致力良好的閱讀環境不遺餘力，還把6張有40多年歷史的木製桌椅放置穿堂，供學生隨時能小歇閱讀，不過刻有歲月顏色的桌椅還是顯得突兀，校方也考慮淘汰。今年暑假，7位甫畢業的女學生重回校園，她們甘願流汗、受蚊咬，花了1個月的時間，幫這些「老扣扣」桌椅彩繪，讓老物新生，在這個暑假找到回饋母校最好的樂趣。

老師，老師，畢業的暑假要幹嘛？潮洋國小藝術指導老師陳昱伶說，不然就去把那些椅子畫一畫啊！陳昱伶表示，潮洋國小7位應屆畢業生，在畢業前夕跑來聊天，結果隨口一提的建議她們竟然當真，組隊開始發想主題、找樣本，而且從早上7點開始畫，常常畫到下午5、6點，有時還得點起蚊香對抗蚊蟲，充滿毅力、充滿愛的精神感到欽佩。

畢業生徐芷鈴表示，當時聽到老師的提議覺得很棒，也想說可以藉此為學校服務，所以揪集同學執行這項計畫；畢業生廖湘宜說，因為學校緊鄰濁水溪，所以希望跟水有關，因此以海洋為主題，而且海洋動物色彩繽紛，也能吸引人停留腳步，坐下閱讀。

畢業生蔡宓宸說，暑假漫長，因此很把握這個機會來跟同學再相聚，雖然作畫時常因怎麼畫而吵架，可是看到大家衣服、身體都沾滿顏料，甚至累到趴在地板上睡著，覺得大家都是努力想把這份工作完成，犧牲玩樂無所謂，這個暑假充滿樂趣。

潮洋國小校長陳志盛說，這批教堂椅歷史悠久，經整修後尚能使用，可是因歲月痕跡放在穿堂不盡明亮，所以有想汰換，這次畢業學生發揮共好與自主學習的精神，把校物有效傳承，精神值得肯定。

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為了彩繪這批桌椅，這群畢業生又趴又坐，花了一個月才大功告成。（潮洋國小提供）

因為潮洋國小鄰近濁水溪，桌椅彩繪以海洋為主題。（記者陳冠備攝）

潮洋國小畢業生組成彩繪團隊，利用暑假，幫有40年歷史的桌椅彩繪。（記者陳冠備攝）