天天吃好料》苗栗市蛋黃麵 吸引小英總統三度到訪

小英總統也愛蛋黃乾麵。（記者彭健禮攝）

2017-09-06 08:51

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市楊文忠蛋黃麵，雖沒有豐富的配料，僅搭配2塊肉片，但老闆楊文忠自製自銷的麵條，香Q不軟爛，加上大骨熬煮的湯頭，清香不油膩，不僅在地人愛吃，也吸引許多外地民眾聞香前來，連小英總統於上任前，任民進黨黨主席到苗栗輔選之際，也三度品嚐這簡單的美味。

20多年前，楊文忠在高雄當兵，退伍後透過父親的友人介紹，在高雄向1名製麵師傅學藝，研習蛋黃麵的製做技術，返鄉後先在苗栗市玉清宮旁、頭屋老家做生意，7年前喬遷到苗栗市南苗地區開店。

擁有20多年的製麵經驗，楊文忠對於多少麵粉應加多少蛋黃攪拌，已摸索1套「黃金比例」，做出的麵條香Q不軟爛，即使沒有豐富的配料，彈牙的口感，也擄獲許多饕客的胃。

像是「蛋黃乾麵」，將麵條汆燙約1分鐘撈起，稍事瀝乾後，簡單拌點調味醬汁、油蔥酥，再搭配上兩片豬肉即上桌，但趁熱把麵拌開品嚐，齒頰間可感受到雞蛋的香味。若是「蛋黃乾麵」，則澆淋上大骨熬製的湯頭，清香甘甜。

近年來，楊文忠也開發泡菜、味噌等口味，也讓不少人一試成主顧。泡菜的酸甜滋味，在炎炎夏日吃起來清爽；味噌的醇香，讓人一口接一口；楊文忠笑說，只是泡菜、味噌都是自己醃製，似乎是給自己找麻煩。

讓楊文忠自豪的是，之前蔡英文到苗栗縣輔選，在緊湊的行程下，曾三度品嚐「蛋黃乾麵」，即使沒有足夠時間，也會請秘書去購買外帶。

相關影音